無眠守候母親3個月！警察歌手林宏銘腸道大出血　感動受刑人來信立誓出獄盡孝

▲警察歌手林宏銘無眠守候母親3個月操勞到腸道大出血。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

有「警察歌手」之稱的林宏銘去年選擇提前退休，結束31年北漂警察生涯，返回家鄉屏東墾丁，專心照顧年邁重病的母親。讓林宏銘沒想到的是，當時自己的孝心決定近來卻意外觸動多名監所受刑人，還收到對方來信表示立誓出獄後要改過自新、好好孝順父母。

林宏銘在照顧母親的過程中，曾長達三個多月、24小時無休守在高雄長庚醫院病房，密切照看血氧與心跳變化。為了確定母親的血氧濃度須維持100、心跳每分鐘80～100之間，林宏銘幾乎不曾闔眼，只盼媽媽平安，可是在7月14日，自己卻因過度操勞突發嚴重腸道出血，緊急送醫急診，後輸血1500cc，情況一度危急。

對此，林宏銘受訪時表示，他第一次大腸鏡因腸內血塊過多而檢查失敗，若第二次仍無法止血或判斷病因，就必須進行高風險的腸內血管插管檢查，「我只能不斷禱告，也靠意志力清腸到最後一刻。」7月16日，第二次大腸鏡終於順利完成，確認並無大腸癌或腫瘤，醫師判定為大腸憩室出血，可能是長期壓力導致免疫力下降所致，所幸已奇蹟性止血並於日前平安出院。

▲林宏銘與宋達民牧師﹑前警政署長黃明昭合影。

「我可以活著出院，真的是上帝的恩典。」林宏銘語帶哽咽表示，他雖無法立即回到病房照顧母親，暫由兩位哥哥暫時分擔重任，但他還是要提醒大家，照顧病人固然重要，千萬別忽略自己健康，沒有足夠體力與睡眠，是無法真正照顧他人。

值得一提的是，林宏銘從警察的職業轉變成歌手，到孝心守護母親的生命歷程與故事經媒體披露後，也感動多名正在服刑的受刑人並主動寫信給他。受刑人在信中表示自己在監獄中長期自我檢討，但看到林宏銘以實際行動守護雙親，更深刻體會「孝」的意義，他們承諾出獄後一定改過自新、盡孝為先，不讓父母再傷心。

▲受刑人寫信給林宏銘，承諾出獄後將改過自新、盡孝為先。