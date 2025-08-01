遭出征到停業！「反罷飯糰店」重新營業　他買100個：邀大家刷5星

▲「深深永康制作所」。（圖／記者黃君瀚攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市永康街的飯糰店「深深永康制作所」，先前曾在門口張貼反罷免文宣，結果遭出征、灌1星評論，店名也被惡搞，因此宣布無限期停業。挺過罷免的立委羅智強30日就發文向「深深永康制作所」道謝，並且要買100個飯糰「挺善良！」他也邀請大家回報溫暖，幫店家刷回5顆星。

「深深永康制作所」先前因在門口張貼反罷免文宣，遭部分網友出征、灌爆1星評論，甚至連店名也被惡搞。老闆當時認為，自己只是想表達立場，不明白究竟錯了什麼，之後則決定暫時停業以避風頭。若搜尋店名，可見Google頁面上顯示該店暫時關閉，店名後也寫著「休息，待紛擾過去再開始」。

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羅智強30日就發文表示，「買100個飯糰，挺善良！」感謝「深深永康制作所」的勇敢與良善。他說，這家日式飯糰店因為貼了支持羅智強、不同意罷免的文宣，就被青鳥出征，不僅遭刷1星、被罵中共同路人，還被嗆「滾回中國」。

現在這家店重新開業，羅智強決定用行動支持善良，買下100個飯糰，他也邀請大家一起回報溫暖，替「深深永康制作所」刷回5顆星。

接著羅智強也透露，他最近走訪大安的街巷時，也有看見表態支持罷免的店家，「我除了尊重，就是尊重，我們尊重每一位公民的選擇。即便我不認同『大惡罷』，我依然尊重你罷免的權利，並願祝福。」只是為何同樣的尊重，不同意罷免的人卻得不到？

因此羅智強也說，「我尊重你的罷免權，但我絕不默視你霸凌支持我的人！」他會站出來，做善良商家的後盾，這家飯糰不僅好吃，也飽含「善良的勇敢」。