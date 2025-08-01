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《歌手》直播全真唱！　製片人：展現真正音樂人格

▲▼湖南衛視,歌手,我是歌手,歌手2025,製片人張丹陽。（圖／記者陳冠宇攝）

▲《歌手2025》審片室播出節目片段。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／長沙報導

湖南衛視音樂競技節目《歌手》自去（2024）年重新回歸之後，由錄播改為現場直播，因而不斷創造新話題。《歌手2025》延續直播形式，製片人張丹陽坦言，真唱讓歌手在舞台上的所有面向都被放大，同時展現真正的音樂人格，以及令人動容的真實情緒。

《歌手2025》的口號是「繼續無畏的真」，製片人張丹陽於受訪時表示，「真」比較寬泛的說是「真實」，具象到節目則有三個方面。一是真唱，她指出，節目直播讓真唱更加毫不吝嗇地、毫無保留地出現在眾人眼前，也把各位歌手在舞台上的所有面向都放大了。

第二層面，張丹陽認為「真」是真表達，歌手們在節目中的音樂表達，和他們唱每一首歌想要傳達的心緒、作品背後的想法，可能是真正音樂人格的真實展現。

至於第三個層次的「真」，張丹陽提到是狀態。她說，因為直播呈現的全真實狀態，讓歌手們在這個情緒下，無論是緊張的、感動的、心力交瘁的，都是非常動容、被一覽無遺的。

▲▼湖南衛視,歌手,我是歌手,歌手2025,製片人張丹陽。（圖／記者陳冠宇攝）

▲《歌手2025》製片人張丹陽。（圖／記者陳冠宇攝）

張丹陽憶述，很多歌手在節目直播的過程中，很焦慮地準備音樂，或因直播的壓力有些崩潰，也有聽到以前並不熟悉的歌手帶來的一首歌曲，當場非常感動。

「我認為這種情緒它是在真實直播的情況下非常寶貴的，也是值得我們去呵護和繼續傳承的」，在張丹陽看來，這是無懼的真，也是她對今年《歌手》的理解，更是製作團隊應該要繼續堅持的。

另談及節目製作，張丹陽表示，首先要知道方向的真正價值為何，「你做這一檔節目，你跟別的節目不一樣的點是什麼？」，價值是對社會和人群的價值，「這個社會為什麼要擁有這檔節目？」，而《歌手》去年回歸的意義，就是用直播方式讓人更加相信真實。

其次，她認為，怎麼在細節、傳播和年輕態的想法上，能夠讓大家更願意看節目，因此要關注年輕人的語態、想了解什麼，「不要總是說教別人」，然後用一種他們容易接受的方式，傳達想表達的東西，「這個是我覺得很重要的」。

▼《歌手2025》於湖南廣電節目生產基地（俗稱「七彩盒子」）錄製。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼更新：湖南衛視,歌手,我是歌手,歌手2025,製片人張丹陽。（圖／記者陳冠宇攝）

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