　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「女神雕刻師」隆鼻麻醉出人命　纏訟狡辯6年一審緩刑原因曝

▲▼在北市經營醫美診所的整形外科醫師陳威宇，出庭願意賠償和解但否認涉嫌過失致死，診所官網宣傳自稱「女神雕刻師」，事發時在場協助的麻醉護理師蕭琪芬（左2背對鏡頭）也不認罪。（圖／記者黃哲民攝、翻攝陳威宇診所官網）

▲自詡「東區女神雕刻師」的整形外科醫師陳威宇，替客戶隆鼻輕忽全身麻醉併發症出人命。（圖／翻攝陳威宇診所官網）

記者黃哲民／台北報導

自稱「東區女神雕刻師」的整形外科醫師陳威宇，2019年為1位湯姓男子隆鼻，沒請麻醉專科醫師協助，卻與護理師蕭琪芬自行麻醉動刀，致湯男死於藥物引發的惡性高溫，陳男2人原不認罪，審理期間終於賠償661萬元和解，台北地院今（31日）依《醫師法》等罪，判2人各1年4月與1年2月徒刑，均緩刑3年，各須支付公庫88萬8千元與20萬元，可上訴。

現年46歲的陳男任職北市忠孝東路1家醫美診所，官網介紹是「東區女神雕刻師」、「整形外科是我的使命」，2019年3月4日中午12點多，陳男在這家診所為當時30歲的湯男隆鼻，指示蕭女協助置入湯男的氣管內管做全身麻醉。

過程中，湯男當天下午3點陸續出現每分鐘心跳高達120下、體溫上升到攝氏43.6度等異狀，陳、蕭下午3點35分完成手術，才驚覺不對勁，設法冰敷、注射解藥、電擊、做CPR均無效，下午4點13分湯男失去心跳，轉院使用葉克膜急救，隔天（5日）凌晨0點多，仍死於惡性高溫併發多重器官衰竭。

▲▼在北市經營醫美診所的整形外科醫師陳威宇，出庭願意賠償和解但否認涉嫌過失致死，診所官網宣傳自稱「女神雕刻師」，事發時在場協助的麻醉護理師蕭琪芬（左2背對鏡頭）也不認罪。（圖／記者黃哲民攝、翻攝陳威宇診所官網）

▲陳威宇賠償患者家屬661萬元和解獲輕判，仍被法官批「自恃經驗老道、因無知而低估全身麻醉併發症」。（資料照／記者黃哲民攝）

檢方查出，陳男當時所用麻醉藥為肌肉鬆弛劑succinylcholine，易誘發患者惡性高溫，陳男欠缺獨立執行全麻專業、沒請麻醉專科醫師在場協助，又沒落實監測湯男麻醉中的生命徵象，例如至少每5分鐘確認一次體溫、密切注意呼氣二氧化碳濃度等。

此外，陳男動刀的診所沒庫存緩解惡性高溫的解藥，向同業調取已延誤時機，注射解藥時，又沒替湯男換掉殘留麻藥的呼吸管路，蕭女事後在病歷偽填湯男手術關鍵時刻心跳、體溫數據，檢方因此依《醫師法》非法執行醫療業務、《刑法》過失致死、偽造文書等罪嫌起訴陳、蕭兩人。

陳男堅稱自己是合格醫師，可開立麻醉藥物及執行麻醉醫療業務，就算當時有麻醉專科醫師在場，也無法及時察覺湯男出現惡性高溫徵兆，自認無過失。蕭女辯稱聽從醫師指示，補填紀錄有誤是不小心劃錯、非蓄意造假。

▲▼在北市經營醫美診所的整形外科醫師陳威宇，出庭願意賠償和解但否認涉嫌過失致死，診所官網宣傳自稱「女神雕刻師」，事發時在場協助的麻醉護理師蕭琪芬（左2背對鏡頭）也不認罪。（圖／記者黃哲民攝、翻攝陳威宇診所官網）

▲麻醉護理師蕭琪芬（左2背對鏡頭）涉偽填患者手術中心跳體溫數據。（資料照／記者黃哲民攝）

法官明示有無密切監控患者被麻醉時的生命徵象，是判斷有無醫療過失責任的依據，司法審判並非以外行人角度批判醫師，而是查明醫師「是否認真看待人命」、防範即使只有萬分之一的風險，尤其全麻風險，非單一護理師或心有旁鶩的開刀醫師所能承擔。

法官指湯男手術約2.5小時，加上出事時，診所全部醫護投入搶救約半小時，全程逾3小時，毫無湯男心跳監測紀錄，且蕭女補填湯男體溫紀錄荒唐、企圖營造湯男體溫5分鐘飆升4度，被專家證人戳破，蕭女更不可能如她所稱，在手術忙碌中，每5到10分鐘用水銀溫度計替湯男量1次腋溫。

法官認定陳男自恃經驗老道、因無知而低估全身麻醉併發症，遲沒意識應持續監控湯男心跳體溫，證人證稱麻醉醫師對惡性高溫戒慎恐懼、警覺心極高，若有麻醉醫師在場，就不會出現本案疏忽，可見陳男與蕭女確有過失，更與湯男之死有因果關係。

陳男與診所登記負責人鄒男被湯男家屬連帶求償658萬餘元，民事一審判決應賠556萬餘元，陳男與蕭女在刑案辯論終結前承認部分錯誤，並由陳男賠償661萬元給湯家和解。

法官認定，陳男2人最初雖飾詞狡辯，使一審審理長達近6年，但犯後態度終有改變，且2人均無故意犯罪前科，依《醫師法》判陳男1年4月徒刑、蕭女10月徒刑，蕭女另被依偽造文書罪判刑4月、得易科罰金，2人均緩刑3年，各須支付公庫88萬8千元與20萬元，且須接受法治教育各3場次，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭家寧影射「抓姦在床」！Andy經紀人火速回應了
狠刺夜店女公關30刀奪命　兇嫌辯精神不佳「當兵曾住院」
快訊／傳信義割喉男「外公是警察」　知情人士曝實情
快訊／雨彈狂炸！屏東宣布8鄉明停班停課
快訊／高雄宣布「5行政區」明停班停課
快訊／剴剴生母落網了！
快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」
女公關被捅30刀亡！父妹見慘況心碎　忍悲陪她前往殯儀館待解剖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市正妹去男網友家看電影　突被撲上性侵！結束仍一起去看夜景

基隆男打1999恐嚇殺人被起訴　嗆「砍謝國樑」不算犯罪原因曝

狠刺夜店女公關30刀奪命　兇嫌辯精神不佳「當兵曾住院」

快訊／傳信義割喉男「外公是警察」　知情人士曝他在警局職務

快訊／剴剴生母落網了！凌虐男友新歡「棄保潛逃逾3年」　台中被逮

清潔工因光線不足2樓摔1樓亡　營造公司+負責人判決出爐

移送北檢畫面曝！信義割頸男狠殺女公關　戴安全帽現身「沒道歉」

女公關被捅30刀亡！父妹見慘況心碎　忍悲陪她前往殯儀館待解剖

台中牛肉麵名店惡火奪2命　鐵窗、廣告帆布阻救援...爺孫死因曝

「堯哥要的雞」暗語刺探軍機　退役中士替中國發展組織判4年

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【現場畫面曝】台北夜店女公關遭割喉　救護車停中庭急救

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

籲賴清德「請罷團823撤案」　王世堅：社會不應該再撕裂

【夫妻開箱存10年豬公】6萬元以下全歸老婆XD

北市正妹去男網友家看電影　突被撲上性侵！結束仍一起去看夜景

基隆男打1999恐嚇殺人被起訴　嗆「砍謝國樑」不算犯罪原因曝

狠刺夜店女公關30刀奪命　兇嫌辯精神不佳「當兵曾住院」

快訊／傳信義割喉男「外公是警察」　知情人士曝他在警局職務

快訊／剴剴生母落網了！凌虐男友新歡「棄保潛逃逾3年」　台中被逮

清潔工因光線不足2樓摔1樓亡　營造公司+負責人判決出爐

移送北檢畫面曝！信義割頸男狠殺女公關　戴安全帽現身「沒道歉」

女公關被捅30刀亡！父妹見慘況心碎　忍悲陪她前往殯儀館待解剖

台中牛肉麵名店惡火奪2命　鐵窗、廣告帆布阻救援...爺孫死因曝

「堯哥要的雞」暗語刺探軍機　退役中士替中國發展組織判4年

快訊／台東土坂聯外道路掏空！縣府宣布1國小「明日停班停課」

啦啦隊正妹控「被迫深夜秘密練習」　怒掀老闆毛手毛腳PUA手段

北市正妹去男網友家看電影　突被撲上性侵！結束仍一起去看夜景

慌了！男星被逼半年內要完婚　「急徵另一半」揭恐怖下場

肯德基「Care Bears熊熊盲盒」限量開賣　還附透明掛飾包

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

基隆男打1999恐嚇殺人被起訴　嗆「砍謝國樑」不算犯罪原因曝

這回真的是「GOAT」！NBA巨星柯瑞跨界大銀幕　親任電影監製

狠刺夜店女公關30刀奪命　兇嫌辯精神不佳「當兵曾住院」

agnès b. 17款藝術家聯名T恤登台！走進Dream Plaza像逛潮流美術館

籲賴清德「請罷團823撤案」　王世堅：社會不應該再撕裂

社會熱門新聞

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

夜店女公關遭殺害　大學曾奪全國競賽第二

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

獨／外公疼愛殺人孫　重金聘知名大律師身分曝

信義恐怖男友　「1分鐘4刀」殘殺女公關

割喉女公關前男友社群曝！1天前嗆：這女的更瞎

說「可能被砍」遭割喉　女才拿保護令

夜店女公關遭拖樓梯割喉亡！民眾嚇傻

即／高雄一家五口墜谷！找到17歲女已明顯死亡

快訊／女公關遭砍死！兇嫌凌晨宜蘭落網

剴剴生母落網了！　台中沙鹿被逮

更多熱門

相關新聞

車模牛奶針送命！醫曝「暗黑內幕」：根本在玩命

車模牛奶針送命！醫曝「暗黑內幕」：根本在玩命

「車模界林志玲」女模蔡語芯，5月在台北東區診所施打舒眠「牛奶針」後，當場昏迷命危，歷經19天搶救無效，家屬決定在昨（12日）拔管。對此，大千醫院麻醉醫師暨教學副院長賴賢勇遺憾嘆道，直指診所人員未經專業訓練，「提供如此的服務，根本就是在玩命，玩病人的命。」

40%人罹病不自知！糖尿病「4大警訊」曝

40%人罹病不自知！糖尿病「4大警訊」曝

打流感疫苗還中鏢？　醫「3原因」示警

打流感疫苗還中鏢？　醫「3原因」示警

大S驟逝太震撼　醫師：物忽視高風險併發症

大S驟逝太震撼　醫師：物忽視高風險併發症

癌婦摘子宮誤傷尿路　台大連帶判賠20萬

癌婦摘子宮誤傷尿路　台大連帶判賠20萬

關鍵字：

女神雕刻師隆鼻麻醉醫師併發症惡性高溫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

夜店女公關遭殺害　大學曾奪全國競賽第二

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

普發現金1萬行政院不覆議！將聲請釋憲　要提特別條例修正草案

中華電信手機市話全不通

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光

獨／外公疼愛殺人孫　重金聘知名大律師身分曝

更多

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面