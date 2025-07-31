「女神雕刻師」隆鼻麻醉出人命　纏訟狡辯6年一審緩刑原因曝

▲自詡「東區女神雕刻師」的整形外科醫師陳威宇，替客戶隆鼻輕忽全身麻醉併發症出人命。（圖／翻攝陳威宇診所官網）

記者黃哲民／台北報導

自稱「東區女神雕刻師」的整形外科醫師陳威宇，2019年為1位湯姓男子隆鼻，沒請麻醉專科醫師協助，卻與護理師蕭琪芬自行麻醉動刀，致湯男死於藥物引發的惡性高溫，陳男2人原不認罪，審理期間終於賠償661萬元和解，台北地院今（31日）依《醫師法》等罪，判2人各1年4月與1年2月徒刑，均緩刑3年，各須支付公庫88萬8千元與20萬元，可上訴。

現年46歲的陳男任職北市忠孝東路1家醫美診所，官網介紹是「東區女神雕刻師」、「整形外科是我的使命」，2019年3月4日中午12點多，陳男在這家診所為當時30歲的湯男隆鼻，指示蕭女協助置入湯男的氣管內管做全身麻醉。

過程中，湯男當天下午3點陸續出現每分鐘心跳高達120下、體溫上升到攝氏43.6度等異狀，陳、蕭下午3點35分完成手術，才驚覺不對勁，設法冰敷、注射解藥、電擊、做CPR均無效，下午4點13分湯男失去心跳，轉院使用葉克膜急救，隔天（5日）凌晨0點多，仍死於惡性高溫併發多重器官衰竭。

▲陳威宇賠償患者家屬661萬元和解獲輕判，仍被法官批「自恃經驗老道、因無知而低估全身麻醉併發症」。（資料照／記者黃哲民攝）

檢方查出，陳男當時所用麻醉藥為肌肉鬆弛劑succinylcholine，易誘發患者惡性高溫，陳男欠缺獨立執行全麻專業、沒請麻醉專科醫師在場協助，又沒落實監測湯男麻醉中的生命徵象，例如至少每5分鐘確認一次體溫、密切注意呼氣二氧化碳濃度等。



此外，陳男動刀的診所沒庫存緩解惡性高溫的解藥，向同業調取已延誤時機，注射解藥時，又沒替湯男換掉殘留麻藥的呼吸管路，蕭女事後在病歷偽填湯男手術關鍵時刻心跳、體溫數據，檢方因此依《醫師法》非法執行醫療業務、《刑法》過失致死、偽造文書等罪嫌起訴陳、蕭兩人。

陳男堅稱自己是合格醫師，可開立麻醉藥物及執行麻醉醫療業務，就算當時有麻醉專科醫師在場，也無法及時察覺湯男出現惡性高溫徵兆，自認無過失。蕭女辯稱聽從醫師指示，補填紀錄有誤是不小心劃錯、非蓄意造假。

▲麻醉護理師蕭琪芬（左2背對鏡頭）涉偽填患者手術中心跳體溫數據。（資料照／記者黃哲民攝）

法官明示有無密切監控患者被麻醉時的生命徵象，是判斷有無醫療過失責任的依據，司法審判並非以外行人角度批判醫師，而是查明醫師「是否認真看待人命」、防範即使只有萬分之一的風險，尤其全麻風險，非單一護理師或心有旁鶩的開刀醫師所能承擔。

法官指湯男手術約2.5小時，加上出事時，診所全部醫護投入搶救約半小時，全程逾3小時，毫無湯男心跳監測紀錄，且蕭女補填湯男體溫紀錄荒唐、企圖營造湯男體溫5分鐘飆升4度，被專家證人戳破，蕭女更不可能如她所稱，在手術忙碌中，每5到10分鐘用水銀溫度計替湯男量1次腋溫。

法官認定陳男自恃經驗老道、因無知而低估全身麻醉併發症，遲沒意識應持續監控湯男心跳體溫，證人證稱麻醉醫師對惡性高溫戒慎恐懼、警覺心極高，若有麻醉醫師在場，就不會出現本案疏忽，可見陳男與蕭女確有過失，更與湯男之死有因果關係。

陳男與診所登記負責人鄒男被湯男家屬連帶求償658萬餘元，民事一審判決應賠556萬餘元，陳男與蕭女在刑案辯論終結前承認部分錯誤，並由陳男賠償661萬元給湯家和解。

法官認定，陳男2人最初雖飾詞狡辯，使一審審理長達近6年，但犯後態度終有改變，且2人均無故意犯罪前科，依《醫師法》判陳男1年4月徒刑、蕭女10月徒刑，蕭女另被依偽造文書罪判刑4月、得易科罰金，2人均緩刑3年，各須支付公庫88萬8千元與20萬元，且須接受法治教育各3場次，可上訴。