重啟核三公投823登場！說明會代表出爐　童子賢將對上莊瑞雄

▲核三廠外觀。（圖／本報資料照）



記者陳家祥／台北報導

重啟核三公投將在8月23日舉行投票。為使正、反雙方意見充分表達，中選會舉辦5場發表會，主持人及正、反方代表人名單也出爐。正方代表包括葉宗洸、翁曉玲、黃士修、黃國昌，壓軸則是童子賢；反方代表方面，由曾文生打頭陣，接著為林子倫、甘崇緯、吳亞昕，最終場則是莊瑞雄。中選會表示，5場發表會分別在全國性無線電視頻道舉辦，並以現場播出，中選會網站也有直播，歡迎民眾準時收看。

立法院交由中選會辦理之全國性公民投票案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」，中選會說明，本次發表會依法由立法院代表正方，相關政府機關或依公民投票法第20條經許可設立辦事處之反對意見者代表反方。舉辦方式經正、反雙方報名結果，雙方未有合意以辯論會方式進行之場次，因此5場皆以發表會方式進行。

中選會進一步說明，目前公布的各場次代表人名單如後，正、反方若有更換代表人的必要，則應於該場次錄影日2日前，以書面方式通知中選會。

第1場發表會在8月7日（星期四）下午3點，於中視率先登場並轉播（有線電視第10台／MOD第10台／數位無線電視台第1台），主持人為中選會主委李進勇，葉宗洸先生擔任正方代表人，曾文生先生為反方代表人。

第2場發表會於8月9日（星期六）晚間7點，於公視舉行並轉播（有線電視第13台／MOD第13台／數位無線電視台第5台），由中選會副主委陳朝建擔任主持人，翁曉玲女士擔任正方代表人，林子倫先生為反方代表人。

第3場發表會於8月11日（星期一）下午3點，於民視登場並轉播（有線電視第6台／MOD第6台／數位無線電視台第7台），由中選會委員陳月端擔任主持人，黃士修先生擔任正方代表人，甘崇緯先生為反方代表人。

第4場發表會於8月13日（星期三）上午10點，於台視舉行並轉播（有線電視第8台／MOD第8台／數位無線電視台第15台），由中選會委員吳容輝擔任主持人，黃國昌先生擔任正方代表人，吳亞昕女士擔任反方代表人。

壓軸場於8月15日（星期五）晚間7點，於華視舉行並轉播（有線電視第12台／MOD第12台／數位無線電視台第19台），由中選會委員游清鑫擔任主持人，童子賢先生擔任正方代表人，莊瑞雄先生擔任反方代表人。

▲核三延役公投意見發表會日程表。（圖／中選會提供）