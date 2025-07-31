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北市綠黨團籲蔣萬安普發現金領2萬1　北市府：請向賴卓提出要求

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲大罷免投票結束後，普發現金成為熱議話題。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會民進黨團今（31日）提案，呼籲台北市政府應比照立法院落實「還稅於民」精神，加碼普發現金予全體市民。台北市累計至113年度的累計賸餘539億，每位市民可領取2萬1000元，與立法院要求發放的1萬元現金同步發放，落實還稅於民。北市府則回應，民進黨議員的意思顯然是支持普發現金，那就請勇敢一點，直接向同黨籍的賴總統還有卓院長來提出要求。

黨團總召陳慈慧表示，立法院於7月14日三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，編列2350億元預算普發現金給全民，落實「還稅於民」理念。陳慈慧指出，台北市市府累計至113年度的累計賸餘淨計539億元，若依全市約246萬人計算，每人可分得約2萬1910元。陳慈慧強調，台北市是首善之都，更應展現帶頭示範的決心，落實超收就發錢的還稅於民精神。

黨團幹事長顏若芳指出，台北市的補助款最多，稅收也最高，超收人民這麼多的錢，卻未將超收的稅金還給市民。顏若芳表示，立法院都已經通過帶頭普發現金，蔣萬安市長也是大力支持，市府更沒有理由拒絕還稅於民。普發現金能刺激經濟也有正面助益。

民進黨團呼籲蔣萬安市府，應成為領頭羊，儘速提出具體規劃，在配合立法院要求中央發放每人1萬元現金的同時，加碼再發放每人21,000元，真正落實「超徵就還稅於民」的立法精神。黨團強調，蔣萬安市長過去對外公開發言一直都是支持立法院通過的還稅於民，市長應言行一致、與立法院一致，將多收的錢還給人民。

對此，北市府副發言人葉向媛表示，民進黨議員的意思顯然是支持普發現金，那就請勇敢一點，直接向同黨籍的賴總統還有卓院長來提出要求。

葉向媛指出，具有全國一致性的所得稅是中央收的，在國際上的案例也都看得出來，韓國和新加坡都是由中央政府來進行的。這道理其實都很明白，想不想看懂而已。

葉向媛呼籲，希望民進黨議員一同喊話中央政府，儘速將臺北要用於照顧弱勢、卻被中央違法刪減的38億一般性補助款還給人民。

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