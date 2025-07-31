摩斯漢堡APP最新限時優惠　套餐買3送1、紅茶下殺20元

▲摩斯漢堡APP最新優惠出爐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「摩斯漢堡」祭出最新APP限定優惠，一系列超划算組合包括元氣早餐、經典套餐、點心組皆可享「買3送1」，還有超人氣大杯冰紅茶買25送25，換算下來每杯只要20元，8月1日起限時開跑。

摩斯漢堡「MOS跨店取」推出量購優惠，摩斯大杯紅茶買25送25特價1000元，每杯下殺20元；摩斯經典奶茶買6送4特價360元；中杯摩斯咖啡買10送8特價486元；經典米漢堡套餐買3送1，皆搭配超人氣黃金地瓜薯條及大杯冰紅茶。

還有經典蛋堡（培根雞蛋堡／火腿歐姆蛋堡／番茄吉士蛋堡）3選1套餐，皆搭配方塊薯餅及大杯冰紅茶；元氣牛肉蛋堡及蛋堡3選1雙人早餐，8月1日至9月30日限時開賣；期間加碼享經典米漢堡免費升級優惠，凡兌換經典米漢堡時可升等為超級大麥米，升級不加價。

▲拿坡里推出10塊炸雞餐下殺6折。

拿坡里全門市即日起至9月2日則祭出「10塊炸雞餐特價390元」，較原價可享6折優惠，換算下來，每塊炸雞只要39元，且還開放換成香嫩烤雞，內用、外帶皆享優惠；加碼可享杜老爺巧克力脆皮雪糕一盒4支只要加購價79元；三商i美食卡會員則有「10塊炸雞特價385元」專屬優惠。

另外，活動期間凡點購指定可樂套餐加送刮刮卡1張，有機會刮中頭獎—偉士牌LX125機車1台（市值約120000元）。