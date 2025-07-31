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為王世堅遭圍剿抱屈！　謝龍介轟：這些馬屁精有比王更愛民進黨？

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗，綠委王世堅30日先是喊話總召柯建銘有自知之明、扛起這個責任，也呼籲賴清德，拜託823罷團們將罷免案撤回，未料，慘遭黨內圍剿，王義川更批評「不服命令，滾啦」。對此，國民黨立委謝龍介今（31日）為王世堅抱屈，他認為，現在民進黨看到的都是馬屁精，王世堅的用心是讓民進黨順勢下車，清理戰場再出發，結果馬屁精就跑出來了，跳出來打王世堅幹什麼？有比王世堅更獨、更綠、更台嗎？有比王世堅更愛民進黨嗎？

謝龍介於節目《鄉民大學問》表示，民進黨內沒有鷹派跟鴿派，現在看到的都是馬屁精，賴清德當總統最遺憾就是布的局，這些民進黨同事看不懂賴清德的意思。

謝龍介表示，有人講王世堅是民進黨的良心，王世堅跟柯總召的交情很深，兩人之間可以這樣虧這樣弄，但第三者跳出來打王世堅幹什麼？這些人有比王世堅更獨、更綠、更台嗎？有比王世堅更愛民進黨嗎？現在這些人挑戰王世堅幹什麼？

謝龍介認為，王世堅這時候的用心是讓民進黨順勢下車，清理戰場重新再出發，這是王世堅依據民意敏銳的感受去做的決定，這是以前民進黨的強項，但結果現在王世堅講出這些話，馬屁精就跑出來了，台灣一年多的空轉就跟這些馬屁精有關。

針對「民進黨如何決定823罷免」，謝龍介說，王世堅提撤回罷免案這點比較有用個人立場考量，就會吸收到藍營與中間選民的青睞，可是總召柯建銘與總統賴清德指揮大規模作戰，此時此刻沒辦法做180度轉彎，如果現在轉彎絕對會翻車，所以只能緩緩剎車，不能切割罷團，也切割不了。

謝龍介再說，所以坦白講民進黨下不了車了，只能等823失敗後慢慢減速，重新調整路線，這是自己對柯建銘與賴清德的良心建議，自己也能理解他們的處境，現在823浪費這麼多錢，大家只能出來投公投支持重啟核能與反罷免，這樣花這麼多錢才能凝聚形成台灣能源政策的新共識。

另外，謝龍介提到，賴清德跟王世堅一樣都有鋼鐵意志要推動台灣獨立，這是不容挑戰也不妥協了，都這麼意識形態了，其他人還用意識形態幹嘛？講得過賴清德嗎？執政團隊應該是把內政與社會福利、救災做好，不講意識形態，才能感受到執政黨與內閣是會做事的，這些能量才能成為賴清德做意識形態對抗時的靠山。

謝龍介強調，所以行政團隊應該要顧民生而不要顧鬥爭，賴清德都選擇扮演黑臉與急先鋒了，執政黨跟內閣還扮演相同角色，這就是分工錯亂，才會造成大罷免的結果是這樣。

▼國民黨立委謝龍介。（圖／記者林敬旻攝）

▲林德福反罷免造勢，國民黨立委謝龍介。（圖／記者林敬旻攝）

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