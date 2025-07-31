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男子小便竟「噴出一堆蟲」！醫嚇壞揪元兇：問題出在內褲

一名男子因曬內褲的地方不乾淨，蟲卵透過內褲感染尿道，導致他「不斷尿出蟲子」。（示意圖，Pexels）

▲男子因曬內褲的地方不乾淨，蟲卵透過內褲感染尿道，導致他「不斷尿出蟲子」。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

個人衛生習慣對健康至關重要。大陸一名醫師部落客分享，表示他曾從同事口中聽聞一起病例，有男子因為「不斷尿出蟲子」，被嚇到趕緊就醫，檢查後發現問題出在內褲清潔問題，提醒要特別注意衛生。

根據《鳳凰網》報導，醫學科普部落格「協和醫生Do先生」曾於微博發文分享一則驚人病例。他表示，某次跟同事餐敘時，聽聞有名男子因為小便一直尿出蟲子而就醫，經檢驗查出尿液中存在大量昆蟲，醫生深入了解過去病史後，猜測問題可能出在患者曬內褲的地方不乾淨，導致蟲卵附著在內褲上，透過內褲將蟲卵帶入尿道。

報導提到，一般來說不用太擔心內褲會有蟲卵，但如果你的內褲常常晾在廁所，或在衛生條件不佳的場所如廁，內褲附著蟲卵將大大提高。目前發現的內褲蟲卵多為蒼蠅和白斑蛾蚋，因為牠們愛吃糞便和腐肉，常出沒於廁所、下水道及髒亂垃圾堆。

根據《特殊部位蠅蛆病5例報導》文獻指出，雖然還不能百分之百確定泌尿生殖道蠅蛆病確切感染途徑，但高度懷疑是如廁時，復廁蠅在尿道口產卵，孵化出的蠅蛆逆行跑進尿道，進而引發感染。

文獻進一步提及，感染蠅蟲的症狀與其他泌尿系統疾病相似，因此當患者出現頻尿、尿急、尿痛、性生活不適、私密處紅腫或搔癢等情況時須特別留意。若蟲卵進入尿道，通常會有多顆，導致明顯的異物感與爬行感，幼蟲甚至可能在排泄時排出。此類感染恐引發尿道炎、陰道炎、膀胱炎、龜頭炎等，且拖延越久後果越嚴重，務必立即就醫。


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