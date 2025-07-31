法女設計師棄高薪來台工作8年　1原因最愛吃切仔麵

記者黃翊婷／綜合報導

法國女設計師貝蒂娜（Bettina）放棄高薪來到台灣工作，目前已經在台生活8年，她表示，自己很喜歡吃切仔麵，因為光看照片就能明白是什麼食物，她也大讚台灣的日常開銷比法國低很多，大家都很友善，每天的生活都很快樂，只是房租或買房費用比較貴，「外國人在台灣要拿專業工作簽證很難，需要很多努力和動力，這就是為什麼我很珍惜能在台灣。」

▲貝蒂娜表示，像切仔麵這類型的湯麵，光看照片就能明白是什麼食物，在她剛來台灣時，堪稱是「救命」美食。（示意圖／VCG，與本文無關。）

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YouTube頻道「不要鬧工作室」30日上傳新影片，來自法國的女設計師貝蒂娜接受採訪時提到，剛來台灣時因為對食物和語言都不了解，只能指著照片點餐，所以她經常吃切仔麵這類型的湯麵，因為光看照片就能明白這是什麼食物，她起初以為台灣一年四季都像夏天，結果冬天超級寒冷，幸好有切仔麵可以讓她溫飽，「它們救了我」，除了切仔麵，她也很喜歡油蔥飯、嘴邊肉、紅燒肉等小吃。

貝蒂娜接著說道，她在台灣已經生活8年，若是同等資歷的室內設計師，在法國月薪大約是新台幣14萬元，在台灣則是4.5萬至6.5萬之間，不過，台灣的日常生活開銷比較低，除了租房或買房的費用比較貴。而貝蒂娜之所以選擇住在台灣，是因為覺得在這裡的生活和工作都很快樂，大家都很友善，食物也很好吃，讓她感到很安心。

貝蒂娜表示，台灣的創作自由度比法國高，這也是她最愛的部分，加上工藝技術非常厲害，價格親民、施工快速，她很快就可以親眼看見想法成真，讓人更有動力，「外國人在台灣要拿專業工作簽證很難，需要很多努力和動力，這就是為什麼我很珍惜能在台灣。」