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不想看廣告又不想多花錢？YouTube推Premium Lite主打輕量無廣告體驗

▲▼YouTube App。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲YouTube App。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳立言／綜合報導

YouTube 今（16）日宣布，在台灣推出「YouTube Premium Lite」方案，為希望觀看零廣告內容的使用者，提供更具彈性的訂閱選擇。此方案即日起陸續上線，預計未來幾週內在全台各地全面推出。

▲▼ 。（圖／YouTube）

根據官方說明，Premium Lite每月訂閱費為新台幣119元，主打在大多數YouTube影片中提供無廣告體驗。使用者無論透過手機、筆電或電視觀看影片，皆可受惠於此服務。YouTube表示，這項設計是針對喜愛觀看遊戲、烹飪、學習與喜劇等日常內容、但不一定需要完整Premium功能的觀眾所打造。

然而，Premium Lite並不包含YouTube Music無廣告播放、背景播放與離線下載等功能。音樂影片、Shorts短影音及搜尋頁面仍可能出現部分廣告內容。若用戶需更完整的音樂與影片無廣告體驗，官方建議選擇現行的YouTube Premium。

YouTube表示，全球YouTube Music 與 Premium訂閱用戶已突破1.25億，平台將持續推動訂閱產品多元化，以滿足不同觀眾需求，同時創造更多創作者收益。Premium Lite為試行方案，未來也將拓展至更多國家與地區。

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