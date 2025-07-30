拚命賺錢拚到壞！這「5星座」最容易把自己累垮

▲為了賺錢，你是不是也把自己累到極限了？（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

你是不是也有那種「為了錢不睡覺也可以」的朋友？甚至你自己也很習慣在那條「拚命賺錢」的路上？清水孟國際塔羅雲蔚老師點名「拚命賺錢拚到壞」TOP5星座，快看看你有沒有上榜。

TOP 5：天蠍座

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天蠍一旦鎖定目標，衝刺起來簡直像火箭升空，工作狂程度破表，但天蠍不愛示弱，累了也不說，只會默默硬撐、悶頭做事。雲蔚老師提醒，有時候適度示弱、學會放鬆，反而更有能量再出發。

TOP 4：巨蟹座

巨蟹天生有責任感，尤其對家人超級上心。只要能讓家人過好日子，再辛苦也甘願，但這種壓力長期累積，會讓你默默把自己燃燒殆盡，但別忘了，你的健康與快樂，也是家人最需要的！

TOP 3：處女座

追求完美的處女座，對工作要求非常高，常常把自己逼得喘不過氣。表面理性，其實壓力爆棚；為了做好每件事，他們會拚命加班、緊盯細節，久而久之容易身心俱疲。

TOP 2：金牛座



務實又愛存錢的金牛，最怕生活不穩定，為了追求經濟安全感，經常把自己塞滿工作。即使身體累了、心情悶了，也不願鬆手，常常陷入「錢有了，生活卻空了」的狀態。

TOP 1：魔羯座

魔羯座堪稱「職場鐵人」，為了目標可以沒日沒夜地拚命，總覺得現在多努力一點，未來就能輕鬆。但問題是，他們往往忘了適時休息，把人生活成了只有工作的模式。過度壓榨自己，反而得不償失！