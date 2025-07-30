幾10公分高的海嘯有多可怕？　氣象署1圖曝「1公尺致死率100%」

▲8.8強震後海嘯襲擊俄羅斯北庫里爾斯克鎮。（圖／路透）

記者張鈜閔／綜合報導

幾10公分高的海嘯能有多可怕？氣象署一圖解答，1公尺高的海嘯「其致命風險可達100%。」

俄羅斯外海於今（30）日上午7時25分發生規模8.8強震，震央位於遠東地區海域。強震引發海嘯，日本氣象廳立即對北海道至九州和歌山縣等太平洋沿岸發布海嘯警報，預估浪高可達3公尺。

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中央氣象署則在上午11時40分升級發布「海嘯警報」，指出該海嘯可能於今日下午1時18分起陸續影響台灣沿海地區，東南與西南沿海的浪高預測為0.3至1公尺，其餘地區如北部、東北、東部與海峽沿海則預估浪高小於0.3公尺。

▲氣象署升級海嘯警報。（圖／氣象署提供）

氣象署針對全台多個沿海地區發出災防告警，提醒民眾提高警覺、迅速撤離至高處或避難場所。根據氣象署曾經發布的模擬圖顯示，即使是30至70公分的海嘯水位，也足以使大多數人跌倒甚至危及生命。

例如40公分浪高就能使九成女性無法站穩，50公分則能沖倒八成男性；若海嘯浪高達1公尺，因水勢強勁且可能夾帶大量殘骸，其致命風險可達100%。





▲氣象署提供的模擬圖顯示，1公尺高的海嘯致死率高達100%。（圖／攝自氣象署FB）

日研究員有川太郎強調：「當人們聽說海嘯只有幾十公分時，往往會認為這沒什麼大不了的，但實際上它非常危險，甚至會危及生命。」

氣象署也將持續監測海嘯動態，並即時更新最新資訊，呼籲民眾切勿掉以輕心。