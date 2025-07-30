大罷免慘敗　國台辦：「抗中謀獨」被台灣同胞唾棄

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

台灣舉行大罷免首輪投票，結果國民黨完勝，守住全部24席。大陸國台辦今（30）日表示，民進黨慘敗，是台灣民眾對大罷免投下反對票，並證明「抗中謀獨」違背台灣主流民意，「被廣大台灣同胞所唾棄」。

賴清德總統在726大罷免投票之後發文稱，大罷免更加確立了反共護台的國家方向，更加凝聚了反共護台的公民力量。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華於例行記者會上批評，賴清德的說辭完全是自欺欺人，充分暴露其冥頑不化的台獨本性；民進黨在7月26日投票中慘敗，充分證明其「抗中謀獨」違背島內（指台灣）主流民意，被廣大台灣同胞所唾棄。

陳斌華在另一個相關提問中還說，台灣民眾在7月26日的首輪投票中，已經對所謂的大罷免投下反對票，顯示民進黨當局的政治操弄及其所謂的抗中保台路線，違背島內主流民意、不得人心。

另一方面，賴清德原訂8月出訪中南美洲並過境美國，但英國《金融時報》引述知情人士報導， 行程因為川普政府拒絕過境安排、尤其是紐約停留而遭延後；此時美國與中國正在進行新一輪貿易會談，北京當局向華府施壓抗議，川普政府因此做出決定。

對此，陳斌華指出，堅決反對美國與台灣進行任何形式的官方往來，堅決反對賴清德以任何由頭、任何形式過境「竄美」，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎之又慎處理台灣問題，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，「正告賴清德當局，『倚美謀獨』枉費心機、注定失敗」。