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29年前「中山之狼」超壞！新店山區囚禁2女　1句話突破心防

中山之狼徐偉展（中）是憲兵退役，狡詐敏捷，藏匿近5個月才被捕。（東森新聞提供）

▲中山之狼徐偉展（中）是憲兵退役，狡詐敏捷，藏匿近5個月才被捕。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

1996年，台北發生多起夜歸女子搭乘計程車後遭洗劫、性侵的案件，由於案發地點多半在中山區，所以當時的媒體稱歹徒為「中山之狼」，因歹徒利用贓車犯案，手法俐落，警方不易追查，案情一度陷入膠著，直到10月凌晨的一次路邊盤查，才讓案情露出曙光。

徐偉展駕駛偷來的計程車在台北市中山區流竄，鎖定夜歸女子犯案。示意畫面，圖非當事人。

▲徐偉展駕駛偷來的計程車在台北市中山區流竄，鎖定夜歸女子犯案。示意畫面，圖非當事人。

10月15日凌晨，時任台北市警局保安大隊小隊長的陳豐盛，帶隊在路口執行臨檢勤務，結果發現共乘一輛機車的二名年輕男子形跡可疑，於是示意對方停車受檢，沒想到騎士竟然加速逃逸，警方也立即展開追捕，二人最終棄車分頭逃竄，其中一人鑽入巷弄之後消失無蹤，另一名17歲的潘姓少年則是被當場警方逮捕。

徐偉展的表弟潘姓少年（中）被警方帶往山區空屋，確認犯案過程。（東森新聞提供）

▲徐偉展的表弟潘姓少年（中）被警方帶往山區空屋，確認犯案過程。

警方查出，潘姓少年騎的是一輛失竊機車，並從他身上及機車置物箱內，搜出7萬1千元現金、折疊刀、手銬、繩索、口罩等物品。陳豐盛研判，潘涉及重大刑案，於是將他帶回警局偵訊，有多項前科的潘一開始對於現金來源及其他物品堅不吐實，謊稱是親友寄放，陳見他閃爍其詞，神色有異，於是嚴厲警告對方：「你這樣不配合，到了少年法庭一定直接押起來！」

這句話突破了潘姓少年的心防，他終於鬆口告訴警方，他跟24歲的表哥徐偉展、共乘機車的賴姓少年，就是媒體報導的「中山之狼」強盜集團，而且前一天凌晨，3個人還共同犯下一起計程車強盜性侵案，更驚人的是，二名女性被害人仍被囚禁在新北市新店山區的廢棄空屋。

警方在潘姓少年騎乘機車內，搜出手銬、刀械等犯案工具。（東森新聞提供）

▲警方在潘姓少年騎乘機車內，搜出手銬、刀械等犯案工具。

警方一聽非同小可，立刻動員大批人力，趕往潘姓少年說的山區空屋，但當警方抵達時，屋內已空無一人，僅發現一只白色高跟鞋及一件女性內褲，證明潘沒有說謊。正當警方擔憂被害人可能遭遇不測時，勤務中心傳來好消息，表示有二名女子自行前往位於台北市和平東路的派出所報案，她們正是潘提到的張姓及莊姓女子。

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