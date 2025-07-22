5萬懸賞2逃跑移工！囂張人蛇集團奔襲百里　強行擄人逼工作還債

▲囂張人蛇集團社群高價懸賞2逃跑移工。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

非法仲介集團主嫌范女與同鄉越南籍失聯移工男友在台進行非法仲介，因不滿旗下2名印尼籍失聯移工私自逃跑，在社群高調發出5萬元懸賞金，隨後將被害人強押擄回，再關押至偏遠山區逼迫工作還債。移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲1955轉民眾求助電話後展開追查，循線救回2被害人，主嫌范女及另嫌阮男拘提到案後遭到羈押。

▲▼囂張人蛇集團奔襲百里強行擄人工作還債。（圖／記者賴文萱翻攝）

專案小組掌握事證發現，嫌疑人范女及同鄉越南籍失聯移工男友阮男在台中地區承攬營建工程，非法仲介失聯移工至多處工地工作，近期因旗下2名印尼籍失聯移工私自離開、欲自行尋覓雇主，導致范女等人心生不滿，以高額5萬元報酬在社群平台發布懸賞，要將2名印尼移工抓回。

范女甚至奔襲宜蘭，即便長達200餘公里車程也要將被害人強押擄回，並以曾代為支付所駕駛車禍碰撞賠償金與高額房屋清潔費等理由，要求高額賠償並強迫簽下本票，還威脅未如期支付，恐性命不保。

集團後續限制2名被害人行動並關押偏遠山區，以骯髒狹小房間實施24小時監控拘禁，等被害人被迫妥協以工作償抵債務後，再強押至台中地區工地工作還債。

▲▼集團後續限制2名被害人行動並關押偏遠山區，以骯髒狹小房間實施24小時監控拘禁。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中1名被害人同鄉女友發現男友失聯，聲淚俱下透過1955專線輾轉通報高雄市專勤隊求助，專勤隊人員隨即會同警方前往高雄山區尋覓，並透過網路社群管道聯繫尋找被害人在台行蹤，才將被害移工救出，范女等人種種惡行才被揭露。

▲專案小組一舉拘提范女及阮男到案。（圖／記者賴文萱翻攝）

全案經橋頭地檢署指揮調查，一舉拘提范女及阮男到案，並通知相關涉案人到案說明，追查出以范女及阮男為首的非法仲介集團等8人以不當債務約束擄人拘禁，全案依違反人口販運防制法、刑法妨害自由罪及就業服務法等規定移請橋頭地檢署偵辦，於本月16日偵結起訴。

另調查發現2名非法雇主因涉及違反就業服務法，後續將函請地方勞政機關裁處。2名受害印尼移工獲營救後， 移民署立即啟動安置保護程序，協助移工申請偵審期間在台居留許可，相關權益均獲得保障，可安心在台配合司法調查。