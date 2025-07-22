　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5萬懸賞2逃跑移工！囂張人蛇集團奔襲百里　強行擄人逼工作還債

▲▼囂張人蛇集團社群高價懸賞2逃跑移工　奔襲百里強行擄人工作還債。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲囂張人蛇集團社群高價懸賞2逃跑移工。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

非法仲介集團主嫌范女與同鄉越南籍失聯移工男友在台進行非法仲介，因不滿旗下2名印尼籍失聯移工私自逃跑，在社群高調發出5萬元懸賞金，隨後將被害人強押擄回，再關押至偏遠山區逼迫工作還債。移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲1955轉民眾求助電話後展開追查，循線救回2被害人，主嫌范女及另嫌阮男拘提到案後遭到羈押。

▲▼囂張人蛇集團社群高價懸賞2逃跑移工　奔襲百里強行擄人工作還債。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼囂張人蛇集團奔襲百里強行擄人工作還債。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼囂張人蛇集團社群高價懸賞2逃跑移工　奔襲百里強行擄人工作還債。（圖／記者賴文萱翻攝）

專案小組掌握事證發現，嫌疑人范女及同鄉越南籍失聯移工男友阮男在台中地區承攬營建工程，非法仲介失聯移工至多處工地工作，近期因旗下2名印尼籍失聯移工私自離開、欲自行尋覓雇主，導致范女等人心生不滿，以高額5萬元報酬在社群平台發布懸賞，要將2名印尼移工抓回。

范女甚至奔襲宜蘭，即便長達200餘公里車程也要將被害人強押擄回，並以曾代為支付所駕駛車禍碰撞賠償金與高額房屋清潔費等理由，要求高額賠償並強迫簽下本票，還威脅未如期支付，恐性命不保。

集團後續限制2名被害人行動並關押偏遠山區，以骯髒狹小房間實施24小時監控拘禁，等被害人被迫妥協以工作償抵債務後，再強押至台中地區工地工作還債。

▲▼囂張人蛇集團社群高價懸賞2逃跑移工　奔襲百里強行擄人工作還債。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼集團後續限制2名被害人行動並關押偏遠山區，以骯髒狹小房間實施24小時監控拘禁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼囂張人蛇集團社群高價懸賞2逃跑移工　奔襲百里強行擄人工作還債。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中1名被害人同鄉女友發現男友失聯，聲淚俱下透過1955專線輾轉通報高雄市專勤隊求助，專勤隊人員隨即會同警方前往高雄山區尋覓，並透過網路社群管道聯繫尋找被害人在台行蹤，才將被害移工救出，范女等人種種惡行才被揭露。

▲▼囂張人蛇集團社群高價懸賞2逃跑移工　奔襲百里強行擄人工作還債。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲專案小組一舉拘提范女及阮男到案。（圖／記者賴文萱翻攝）

全案經橋頭地檢署指揮調查，一舉拘提范女及阮男到案，並通知相關涉案人到案說明，追查出以范女及阮男為首的非法仲介集團等8人以不當債務約束擄人拘禁，全案依違反人口販運防制法、刑法妨害自由罪及就業服務法等規定移請橋頭地檢署偵辦，於本月16日偵結起訴。

另調查發現2名非法雇主因涉及違反就業服務法，後續將函請地方勞政機關裁處。2名受害印尼移工獲營救後， 移民署立即啟動安置保護程序，協助移工申請偵審期間在台居留許可，相關權益均獲得保障，可安心在台配合司法調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／范斯高颱風估明天生成　不排除發海警
虎豹潭溪水暴漲釀2大4小溺死　二審改判國賠617萬
被關得莫名其妙！柯文哲自嘲已換7室友　應曉薇：我換15個
快訊／台股尾盤重挫　金管會發3聲明
快訊／沒來上班　夫妻住處雙亡
魔鷹忍不住落淚！統一獅2洋將擁抱
統神是爆發型！和老婆「一天4次」不戴就中　最愛姿勢曝
快訊／京華城基地前「路面凹陷」！　現場警戒中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

虎豹潭溪水暴漲釀2大4小溺死慘案　二審大幅提高改判國賠617萬

被關得莫名其妙！柯文哲自嘲關太久已換7室友　應曉薇：我換15個

獨／冷血殺害顧家男求交保　法官怒駁：被害人家屬情何以堪

快訊／汐止雙屍命案！男遲未到班　警消破門驚見「夫妻雙亡」

電信外包工趁丹娜絲發大財　50萬元基地台訊號電纜被3賊剪光

快訊／京華城基地前「路面塌陷」！警急放三角錐　現場警戒中

桃園貨車突左偏撞大貨車　駕駛卡凹陷車頭被救出送醫

LINE帳號遭盜用！高市府高層官員也受害　警籲更新通訊軟體

「不想當兵」入伍首日剪刀刺士官長脖子　新兵遭判刑再賠10萬

快訊／新北小貨車過彎疑車速過快翻覆　無照駕駛送醫

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【暖男變渣男XD】悍將崔維斯幫安芝儇綁鞋帶　南珉貞猛虧：真的是渣男XD

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【少康仙？】搶先川普公布關稅稅率！ 趙少康：得到的消息是32%

虎豹潭溪水暴漲釀2大4小溺死慘案　二審大幅提高改判國賠617萬

被關得莫名其妙！柯文哲自嘲關太久已換7室友　應曉薇：我換15個

獨／冷血殺害顧家男求交保　法官怒駁：被害人家屬情何以堪

快訊／汐止雙屍命案！男遲未到班　警消破門驚見「夫妻雙亡」

電信外包工趁丹娜絲發大財　50萬元基地台訊號電纜被3賊剪光

快訊／京華城基地前「路面塌陷」！警急放三角錐　現場警戒中

桃園貨車突左偏撞大貨車　駕駛卡凹陷車頭被救出送醫

LINE帳號遭盜用！高市府高層官員也受害　警籲更新通訊軟體

「不想當兵」入伍首日剪刀刺士官長脖子　新兵遭判刑再賠10萬

快訊／新北小貨車過彎疑車速過快翻覆　無照駕駛送醫

吉力吉撈「彭彭衝刺」直奔休息室笑翻全場　沒料到是郭天信傳超快

北韓野心曝光？派交換生赴俄學AI　被譏「假人抱筆電作秀」

從照護到創生！　嘉藥USR跨海走訪日本借鏡永續社區實踐

OPEL「新跨界休旅」售價公布！油電、電動都有　還能選7人座

26%川普關稅來襲！印度8月前難達協議　5度談判仍卡關

權后換人！　聯發科市值衝2.29兆擠下鴻海

系教評會不公布周台英懲處結果　教育部質疑：未看到保密規定

「URBAN PARADISE」精品餐酒體驗開啟Buffet新紀　 吃出世界風景　喝出城市靈魂！

北中周末都有超強音樂季！卡司一次筆記　還能吹海風逛市集

標普、那指創新高　4大特殊產業ETF大啖AI商機

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

社會熱門新聞

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

黑幫大哥女兒如廁遭偷拍　怒朝對方家長丟杯子

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

快訊／宜蘭蘇澳民宅大火！　1男、孕婦送醫宣告不治

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

人妻出軌駕訓班教練　綠帽夫聽見錄音崩潰

黑幫逼男男吃屎、69！女同夥「瑄瑄」曝光

教保員對4歲女童狂搧7耳光！媽看監視器崩潰了

入獄12天！「FBI帥哥」手寫信曝：媽，我是佳華

偷帶7千支香菸返台！挨罰5萬未繳股票遭扣押

GD演唱會實名制遭破解！黃牛集團4人交保

更多熱門

相關新聞

知名酒吧店長被拔　竟對新任愛車縱火

知名酒吧店長被拔　竟對新任愛車縱火

北市大安區忠孝東立4段223巷內發生一起人為縱火案件。警方調查發現為陳男（26歲）涉嫌潑灑汽油點火焚毀高姓同事停放路邊的重機，縱火動機疑為陳男不滿被拔除店長職位調離怨恨報復。遭焚毀的HONDA CB1100大型重機新車價達52.8萬元新台幣，轄區大安警方19日到新北市土城區拘提涉嫌縱火的陳男到案，依涉犯公共危險、毀損、恐嚇等罪嫌移送。

男通報「9歲女兒被綁架」　警找到屍體揭殘酷真相

男通報「9歲女兒被綁架」　警找到屍體揭殘酷真相

GD演唱會實名制遭破解！黃牛集團4人交保

GD演唱會實名制遭破解！黃牛集團4人交保

非約定轉帳藏陷阱　警即時攔阻貸款詐騙

非約定轉帳藏陷阱　警即時攔阻貸款詐騙

男網拍自行車遇詐騙　突想起「反詐宣導」救了他

男網拍自行車遇詐騙　突想起「反詐宣導」救了他

關鍵字：

移民署非法仲介人口販運高雄市警方

讀者迴響

熱門新聞

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

快訊／范斯高颱風估明天生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

黑幫大哥女兒如廁遭偷拍　怒朝對方家長丟杯子

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

可能有雙颱！　最新預測曝

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面