曾用「巧克力機」搶進世界前三…31年手機大牌宣布終止手機服務

記者蘇晟彥／綜合報導

韓國LG電子在2021年宣布退出智慧型手機市場後，26日官方在官網上宣布，所有軟體更新將於 6 月 30日全面終止，結束長達31年的行動通訊業務，官方也指出即便停止服務，包含特定型號的操作系統、更換零件等仍會持續供應，但在維修期過後將會全面停止服務。

LG 電子自 1994 年投入手機市場，憑藉其創新設計與技術曾一度站上世界舞台，第一款數位手機 LDP-200 採用 CDMA 技術的手機，也標誌著 LG 手機業務的正式開始。而在2006 年推出的「巧克力機」LG KG800，以其極簡美學風靡全球，銷量超過百萬台，更在 2008 年讓 LG 一舉躍升為全球第三大手機品牌，僅次於當時的諾基亞（Nokia）與三星（Samsung）。

但從2015年開始，LG的手機業務就陷入長年虧損，

最終在 2021 年 4 月宣佈於同年 7 月 31 日正式退出手機市場，停止所有手機的生產與銷售業務。儘管如此，LG 當時仍承諾會繼續為現有用戶提供一段時間的軟體更新支援。對此，LG 26日正式公告，自 2025 年 6 月 30 日 00:00（韓國時間） 起，包括 FOTA（無線韌體更新）、更新中心 App，以及電腦端工具 LG Bridge 在內的所有手機軟體升級服務將會全面停止。

在公告中指出，LG手機產品仍會根據每個國家的分佈情況持續運作一段時間同時也會依相關規定繼續提供客戶服務，避免造成客戶不便，未來會將重點放在其核心業務，並會持續不斷提供讓生活更美好的創新產品和服務。