鴨鵝蛋搶撿釀危機　屏縣府展開萬年+復興公園動物減量

▲屏東2公園鴨鵝數量過多。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市萬年及復興公園因鴨鵝繁殖與棄養問題，數量激增導致水質惡化、步道髒亂，甚至出現民眾撿蛋等危險行為，嚴重影響管理與環境品質。屏東縣府多次協商研議後，公告一個月柔性勸導原飼主領回，於7月10日屆期未取回者，視為無主物依法減量處置，以恢復公園整潔與安全。

屏東市萬年公園及復興公園近年來，民眾棄養及自然孕育致鴨鵝成群，兩公園鴨鵝數量倍數成長，造成水質及步道髒亂，甚至有民眾不顧自身安全撿拾池邊鴨鵝蛋，諸多亂象接踵而至，嚴重影響縣府維護管理工作。

縣府26日委託「台灣鳥類救援協會」專業團體協助圍捕作業，協會經常參與鳥禽類救援活動，經驗豐富，依其習性擇於傍晚時分，並配置水中作業人員，進行圍捕作業並安置及安排獸醫檢疫，日後將開放民眾認養且須持續追蹤6個月。

縣府工務處表示，將於萬年公園留置約10隻綠頭鴨或鴛鴦，復興公園腹地較大，留置約30隻綠頭鴨或鴛鴦，公園為提供大眾休閒、遊憩、放鬆之場所，並兼具環境淨化功能，且復興公園屬水岸環境公園，更貴為屏東市的都市之肺，屏東縣市擁有如此珍貴的環境應當更加珍惜愛護，利於對抗極端氣候環境。

工務處表示，縣府每年編列經費維護轄管公園環境及更新汰換設備，提供縣民良好休憩的空間環境，但也希望大眾愛用、愛惜、愛護公共財，再次宣導民眾勿在公園內任意餵養動物、棄養動物，除了違反屏東縣公園管理自治條例，也違反動物保護法，皆有行政裁罰，請民眾勿輕忽試法；認養代替購買，如有想認養鴨鵝民眾也可洽詢「台灣鳥類救援協會」秘書長吳羽心，連絡電話0979-530-306。