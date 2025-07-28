北部女赴高雄減重手術後身亡　家屬控網紅醫師「黑箱醫療」奪命

▲北部女子赴高雄減重手術後身亡，家屬控網紅醫師「黑箱醫療」。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

北部一名41歲的林小姐希望變瘦變漂亮，今年7月9日特別南下高雄，找一名網紅醫師進行減重手術，沒想到10日進行手術，隔天晚間6點多左右就出現呼吸急促情況，後續意識模糊緊急轉院搶救，但仍宣告不治。家屬指控，該醫師未經詳細診療評估，醫療爭議問題重重，要求高雄市府立即介入調查。

據了解，林小姐在術前體重80公斤，2022年曾做過胃繞道手術，但術後仍覺得不理想，因為在北部找不到醫師幫忙開刀，輾轉加入擁有2萬粉絲的網紅醫師群組，不斷線上諮詢後，決定南下高雄開刀。

▲▼家屬公布林女與醫師對話紀錄，控「黑箱醫療」奪命。（圖／記者賴文萱攝）

家屬指控，該網紅醫因林小姐是高風險患者，起初不願意進行手術，林小姐提出「55萬您願意幫我開刀嗎？我的人生很需要您」，後續他更要求，先幫同樣有體重問題的死者先生先開刀，建立信仰信任。

然而，林女7月9日南下高雄，10日進行「縮胃曠腸、橫隔膜疝氣修補」手術後，11日就出現呼吸急促、心律加快、血氧波動等身體不適狀況，當時醫院判斷有肺炎情況，雖有初步處置，但晚間10點多意識模糊，12日凌晨4點多轉送大醫院急救，但到院前已無呼吸心跳，死因寫明不詳，後續家屬有解剖釐清，目前正在申請複驗。

▲女子赴高雄減重手術後身亡。（圖／記者賴文萱攝）

受害者家屬今在立委柯志恩、高雄市議員黃香菽、許采蓁陪同下召開記者會，指控該醫師不僅在未經詳細診療評估的情況下安排手術，未經醫院正常收費流程，甚至連術後醫療紀錄、收據、病歷時至今日都沒有未完整交付，至今院方與醫生都已讀不回。

▲▼柯志恩與許采蓁質疑，網紅醫師「黑箱醫療」奪命。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩指出，林小姐在BMI指數並未達到需手術標準的情況下，卻接受高風險手術，術後迅速惡化身亡，令人震驚。更令人難以接受的是，費用竟透過個人帳戶收款，而非醫療機構。許采蓁更當場出示收據，怒批該醫師行為荒謬至極：「這張收據只寫著『線上照護顧問費』，請問這樣就能合理化上百萬的醫療費用嗎？」

林小姐家屬提出三大訴求，呼籲市長陳其邁主持公道，第一，請衛生主管機關立即介入調查，釐清該醫師是否違反《醫師法》、《醫療法》，是否存在不當收費與非法手術行為；第二，釐清該醫師是否經正當程序取得醫院手術資格；第三，徹查手術流程是否跳過術前評估、身心諮詢、風險告知等醫療必要程序，並針對術前金流、醫療紀錄缺失徹底追責。

對此，高雄市衛生局回應，針對手術是否構成「過度醫療或醫療不當」而致患者身故乙節，已由地檢署相驗並調查中；如家屬此時欲提出陳情或醫療爭議調解，本局尊重並將依醫預法程序辦理。