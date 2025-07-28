林右昌＋6內閣官員被點名下台　她怒轟：組聯合政府根本毒藥

▲全台大罷免行動失敗，民進黨秘書長林右昌出面說明。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

大罷免落幕後，民進黨內檢討聲浪四起，資深媒體人周玉蔻28日點名民進黨秘書長林右昌，以及經濟部長郭智輝、教育部長鄭英耀、衛福部長邱泰源、農業部長陳駿季、文化部長李遠、教育部次長葉丙成去職。她也認為，綠營中有核心外人主張總統賴清德因應新局組聯合政府，根本是毒藥。

周玉蔻表示，綠營中有核心外人主張賴總統因應新局組聯合政府，根本毒藥。她認為，當前情勢明確，台灣不是內閣制、沒有組聯合政府之制度基礎，閣揆不需要立法院通過提名，也沒有組聯合政府的政治需要。

周玉蔻指出，以中國與藍白的關係看，如若賴政府真選擇與在野黨組聯合政府，就是引中共之惡狼入室，組綠紅政府，掉入台灣香港化的前奏陷阱，萬萬不可。

對於內閣重組的議題，周玉蔻逐一點名不適任閣員，如郭智輝、鄭英耀、邱泰源、陳駿季、李遠、葉丙成去職、黨秘書長林右昌換人，她建議黨秘書長換上嫻熟黨務的前秘書長林錫耀，洗新形象與爭取民眾信任。

另外，府院黨輿論系統，周玉蔻認為，主導人才經驗不足，這方面民進黨中生代人才庫十分充足，找到適當幕僚如國安會諮委黃重諺等登高一呼，必有戰力。

周玉蔻說，726不是失敗，只是沒打赢，不必太過悲觀。賴清徳的人生閱歷中，最重要成就的都是用耐力、毅力、意志力與學習力克服失敗完成的，放心。