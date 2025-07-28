　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌＋6內閣官員被點名下台　她怒轟：組聯合政府根本毒藥

▲全台大罷免行動失敗，民進黨秘書長林右昌出面說明。（圖／記者林敬旻攝）

▲全台大罷免行動失敗，民進黨秘書長林右昌出面說明。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

大罷免落幕後，民進黨內檢討聲浪四起，資深媒體人周玉蔻28日點名民進黨秘書長林右昌，以及經濟部長郭智輝、教育部長鄭英耀、衛福部長邱泰源、農業部長陳駿季、文化部長李遠、教育部次長葉丙成去職。她也認為，綠營中有核心外人主張總統賴清德因應新局組聯合政府，根本是毒藥。

周玉蔻表示，綠營中有核心外人主張賴總統因應新局組聯合政府，根本毒藥。她認為，當前情勢明確，台灣不是內閣制、沒有組聯合政府之制度基礎，閣揆不需要立法院通過提名，也沒有組聯合政府的政治需要。

周玉蔻指出，以中國與藍白的關係看，如若賴政府真選擇與在野黨組聯合政府，就是引中共之惡狼入室，組綠紅政府，掉入台灣香港化的前奏陷阱，萬萬不可。

對於內閣重組的議題，周玉蔻逐一點名不適任閣員，如郭智輝、鄭英耀、邱泰源、陳駿季、李遠、葉丙成去職、黨秘書長林右昌換人，她建議黨秘書長換上嫻熟黨務的前秘書長林錫耀，洗新形象與爭取民眾信任。

另外，府院黨輿論系統，周玉蔻認為，主導人才經驗不足，這方面民進黨中生代人才庫十分充足，找到適當幕僚如國安會諮委黃重諺等登高一呼，必有戰力。

周玉蔻說，726不是失敗，只是沒打赢，不必太過悲觀。賴清徳的人生閱歷中，最重要成就的都是用耐力、毅力、意志力與學習力克服失敗完成的，放心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／8縣市豪大雨特報！　雲嘉南紅色警戒
台南也淹了！積水灌進民宅　馬路變小河畫面曝
雲雨圖「一大片紫色」　鄭明典：一定有人需要幫忙
後潭平安宮「水淹半個車」！　在地人洗版
泫雅突PO裸照！「上身脫光」大尺度照瘋傳
快訊／即將和談！　泰軍「砲擊柬埔寨」違背停火承諾
大雷雨彈炸裂！嘉義全縣傳災情　大排「水滿出來」
國道「9車連撞」1死5傷！小孩夾困　現場畫面曝
雲嘉南23地淹水警戒！　20處「泡在水裡」列一級

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

點名柯建銘以少勝多選擇愚蠢戰略　 林濁水：不敢檢討怎能記取教訓

漢光實兵共8起車禍　顧立雄：要利用這樣意外事故策進國軍訓練

林右昌＋6內閣官員被點名下台　她怒轟：組聯合政府根本毒藥

傳賴清德出訪完將行內閣改組　顧立雄：我在國防部裡沒辦法回答

意外挺過大罷免　朱立倫10月交棒與否全看一人決定

大罷免投票前全黨救一人　王金平急叩侯友宜出手

大罷免大失敗4大關鍵因素！　陳時奮：賴清德恐成「虛位元首」

盧秀燕靠數據精準抗罷　蔣萬安首操陸戰後勢看漲

點名2人！　邱毅：只有藍白合才能打敗賴清德

從0：31逆轉24：0　國民黨反罷大成功關鍵

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【冰塊的絕命終結站？】冰塊版溜滑梯！　網友想搭看到結局秒放棄

【啊~~】水牛寶寶奇葩叫聲讓人忍不住跟著學XD

台中大樓水塔驚見男屍！吊掛遺體畫面曝　住戶急討論水質

【超萌表情包】多慧被粉絲慶生！見蛋糕燒太慢還打哈欠XD

點名柯建銘以少勝多選擇愚蠢戰略　 林濁水：不敢檢討怎能記取教訓

漢光實兵共8起車禍　顧立雄：要利用這樣意外事故策進國軍訓練

林右昌＋6內閣官員被點名下台　她怒轟：組聯合政府根本毒藥

傳賴清德出訪完將行內閣改組　顧立雄：我在國防部裡沒辦法回答

意外挺過大罷免　朱立倫10月交棒與否全看一人決定

大罷免投票前全黨救一人　王金平急叩侯友宜出手

大罷免大失敗4大關鍵因素！　陳時奮：賴清德恐成「虛位元首」

盧秀燕靠數據精準抗罷　蔣萬安首操陸戰後勢看漲

點名2人！　邱毅：只有藍白合才能打敗賴清德

從0：31逆轉24：0　國民黨反罷大成功關鍵

星巴克今起連3天「大杯以上買一送一」　13款特定飲品點對現賺一杯

MBA方丈釋永信被帶走　掌舵少林寺38年建「吸金」事業版圖

快訊／8縣市豪大雨特報！　雲嘉南紅色警戒

台南也淹了！積水灌進民宅「居民緊急撤離」　馬路變小河畫面曝

點名柯建銘以少勝多選擇愚蠢戰略　 林濁水：不敢檢討怎能記取教訓

台灣國產「百萬內全新7人座MPV」今年將開賣！1.5升渦輪省稅又有大空間

漢光實兵共8起車禍　顧立雄：要利用這樣意外事故策進國軍訓練

大雷雨炸嘉義！後潭平安宮「水淹半個車了」　在地人洗版

雲雨圖「中南部一大片紫色」　鄭明典：一定會有人需要幫忙

林右昌＋6內閣官員被點名下台　她怒轟：組聯合政府根本毒藥

【冰塊的絕命終結站？】冰塊版溜滑梯！　網友想搭看到結局秒放棄

政治熱門新聞

「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

大罷免重挫！　賴清德醞釀8月內閣改組

綠白有望和解？陳昭姿列3條件重建關係

大罷免大失敗4大關鍵因素！　陳時奮：賴清德恐成「虛位元首」

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

曹興誠823不玩了！黃揚明諷：大罷免大放鳥

大罷免沒一席成功！徐重仁盼別再分裂

曹興誠勸放下823罷免　黃捷回應了

42輛M1A2T戰車抵台　凌晨轉運新竹裝訓部

從0：31逆轉24：0　國民黨反罷大成功關鍵

即／沈伯洋凌晨發聲了！

大罷免大挫敗「戰犯仍卸責」！楊蕙如：快拔掉

藍白合最強代言人！　高虹安再戰連任

更多熱門

相關新聞

傳賴清德出訪完將行內閣改組　顧立雄：我在國防部裡沒辦法回答

傳賴清德出訪完將行內閣改組　顧立雄：我在國防部裡沒辦法回答

24名國民黨立委及被停職的新竹市長高虹安挺過首波大罷免，大挫民進黨，傳出總統賴清德8月上旬出訪友邦返國後，將展開首次內閣與府黨人事調整。對此，國防部長顧立雄今（28日）表示，他主要現在的工作是在國防裡面，主要是做好戰備整備工作，其他部分沒有辦法回答。

大罷免大失敗4大關鍵因素！　陳時奮：賴清德恐成「虛位元首」

大罷免大失敗4大關鍵因素！　陳時奮：賴清德恐成「虛位元首」

點名2人！　邱毅：只有藍白合才能打敗賴清德

點名2人！　邱毅：只有藍白合才能打敗賴清德

大罷免重挫！　賴清德醞釀8月內閣改組

大罷免重挫！　賴清德醞釀8月內閣改組

小草助攻反罷免　藍白結盟升級成綠最大惡夢

小草助攻反罷免　藍白結盟升級成綠最大惡夢

關鍵字：

民進黨周玉蔻內閣重組賴清德政治

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄烈陽下守候大S

「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

快訊／大雷雨狂炸　嘉義縣今緊急宣布停班課

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

快訊／8級強風來了　10縣市豪大雨特報

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開

竹節草上演「大復活」成颱　2021年盧碧也曾重生釀災

竹節草復活夾擊台灣　紫爆豪雨才要開始

即／大雷雨+強風國家警報！15縣市升豪大雨

黃偉哲點名YTR指責清潔隊！她反擊

嘉義民宅大火1人送醫　屋內仍有人受困

罷免失敗關店！老闆娘落淚離開花蓮

獨／台中大樓水塔驚見男屍！畫面曝

英媒：英國已準備好為台灣而戰

更多

最夯影音

更多

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面