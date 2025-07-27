台人一周「被騙18.8億」！網路購物詐騙超多人上鉤　狂騙621件

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

詐騙案件仍舊猖獗，根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，上周（7月20日至7月26日）的詐騙案件受理數達3614件，財產損失金額超過18億元。《ETtoday新聞雲》也根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，其中，受理案件最多的詐騙手法，是「網路購物詐騙」。

內政部警政署「165打詐儀錶板」數據顯示，7月20日至7月26日的詐騙案件受理數共3614件，財產損失金額為18億8348萬7千元。從表格可見，財損最高的一天是7月23日，受理案件數512件，金額為3億1195萬3千元。

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日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 7/20 411 1億 8,829.1 萬 7/21 557 2億 7,359.2 萬 7/22 546 2億 9,464.2 萬 7/23 512 3億 1,195.3 萬 7/24 619 2億 3,929.1 萬 7/25 546 2億 8,585.5 萬 7/26 423 1億 8,985.3 萬 總計 3,614 18億 8,348.7 萬

當日詐騙手法前3名分別為「1、假投資詐騙，受理數84件，財損2億587萬9千元」、「2、網路購物詐騙，受理數62件，財損554萬2千元」、「3、假交友(投資詐財)詐騙，受理數45件，財損2617萬6000元」。

詐騙手法 受理數（件） 財產損失金額（元） 網路購物詐騙 621 3,868.4 萬 假投資詐騙 530 10億 1,498.5 萬 假交友(投資詐財)詐騙 310 3億 3,155.7 萬

而本周詐騙手法，網路購物詐騙為最大宗，受理案件數621件，財產損失金額是3868萬4千元；第二為假投資詐騙有530件，財產損失金額10億1498萬5千元；假交友（投資詐騙）則有310件，財產損失金額是3億3155萬7千元。