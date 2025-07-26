台中三席全保住了！盧秀燕子弟兵：對賴清德、柯建銘是警訊

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

國民黨台中3席立委罷免案幾乎底定未通過，羅廷瑋、廖偉翔以及黃健豪，17時許現身國民黨台中市黨部，一同喊出「為台中加油」。黃健豪說，一直都很有信心，這結果對總統賴清德、柯建銘總召來說，是一個警訊，告訴民進黨，不要再整天搞政治。

▲台中立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋罷免案全數失敗。（圖／記者鄧木卿攝）



國民黨台中市黨部至開票後擠滿人潮，大批支持者、黨工不斷歡呼，見到本次遭罷免的台中藍委「F3」廖偉翔、羅廷瑋以及黃健豪，紛紛給予擁抱跟歡聲。國民黨黨部人士分析，本次投票率應達5成多，加上中間選民都站出來，認為是非理性的罷免，能為本次大罷免會失敗的主因。

▲▼國民黨台中市黨部擠滿媒體，黨工職人員不斷歡呼。（圖／記者許權毅攝）



身為盧秀燕「本命區」北北屯立委的黃健豪，現身黨部時面露笑容。黃健豪說：「我們一直都很有信心，但沒有把握，因為選票在民眾的手上，民眾有用選票告訴民意代表說，還是會繼續支持我們，我們重民生輕政治，這才是台中市民、全台灣民眾最重視的。」

黃健豪指出，民眾認為這四年大家就好好做事，不是又重啟戰場，結果對總統賴清德跟柯建銘總召是一個警訊，再次提醒他們，掌握這麼大的權力，應該想怎麼福國利民，不是整天想政治鬥爭，今天選舉結果，告訴我們民進黨，不要再搞政治了。

▲黃健豪稍早現身黨部，說本次對於賴清德而言是警訊。（圖／記者許權毅攝）



黃健豪也特別說，這次市長盧秀燕給予的幫助很大，北北屯是盧秀燕6屆的本命區，黃自身過去一年多問政理性、地方建設，包含民生法案、捷運、虐童案、普發現金以及財劃法，相信大家都看在眼裡。