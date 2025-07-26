快訊／台中「抗罷成功」！不同意票輾壓　羅廷瑋穩穩守住中六席次

▲羅廷瑋不同意票持續領先，順利守住中六選區。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

今天是726首波大罷免投開票日，投票結果出爐，被視為台中市長盧秀燕3名子弟兵的國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋、黃建豪，3人均成功守住席次，其中羅廷瑋自開票以來不同意票就持續領先，且幅度隨著時間不斷擴大，稍早毫無懸念，宣布順利守住中六選區。

據查，中四選區立委廖偉翔罷免門檻為8萬4430票，中五選區立委黃建豪門檻為9萬3587票，中六選區立委羅廷瑋門檻是6萬9359票，廖、黃、羅3人今天投票結果不同意票均一路領先，成功守住國民黨立委席次。

罷免失敗的結果讓國民黨陣營士氣大振。台中市議會國民黨團書記長李中認為，此次罷免案是民進黨刻意操作的大規模政治鬥爭，目的是針對整個國民黨，而非單純針對個別立委。他指出，藍營支持者在關鍵時刻歸隊，展現出對民進黨行為的反感，並以行動化解「投票冷漠」危機，成功守住三名立委席次。

台中市民進黨團總召王立任對罷免失敗結果憂心不已，直言這是台灣民主發展的一大警鐘。他認為，罷免案未能通過，顯示多數民眾對政治議題的冷漠，甚至抱持「選了就讓他們做完四年」的心態，罷免意願低落。

王立任表示，政治冷漠情況恐怕會越演越烈，未來選舉投票率可能持續下降，而國民黨近期推動修法，也將使罷免案門檻提高。他悲觀地認為，此次全台罷免行動可能是「空前絕後」，未來恐難見到如此規模的民眾動員。