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挺罷支持者喊「我愛那小小多山的國家」　蔣萬安：現在變成什麼樣子

▲台北市長蔣萬安陪同徐巧芯、王鴻薇路口催票反罷免。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安表示，最近網路上有一句話是「我愛我那小小多山的國家」，但現在這個國家變成什麼樣子。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

726大罷免投票進入最終倒數，台北市長蔣萬安25日晚間在臉書表示，最近網路上有一句話是「我愛我那小小多山的國家」，但現在這個國家變成什麼樣子，有人因為立法院選輸，就發動大罷免，非要選到贏才叫贏，呼籲民眾勇敢地站出來，投下不同意罷免，守住中華民國的民主與自由。

蔣萬安25日晚間在臉書指出，最近網路上有一句話「我愛我那小小多山的國家」，但是那個小小多山的國家現在變成什麼樣子「我們的國家，民主而自由，但有人因為立法院選輸，就發動大罷免、選輸就翻桌，甚至還說『表決多數不叫贏』，非要他們選到贏才叫贏，非要他們完全執政才叫贏，台灣變成這樣，我們不同意。」

蔣萬安說，「我們的國家，政府花數十億來搞大罷免，這都是人民辛苦的血汗錢，民進黨政府說沒錢開冷氣、沒錢請手語翻譯，卻有錢搞大罷免，台灣變成這樣，我們不同意」、「我們的國家，總統說要團結，但是他只會說不會做，連團結十講都講不全，他嘴巴講團結，卻仇恨動員、撕裂社會、摧毀台灣人的善良與團結。」

蔣萬安還說，「我們堅定捍衛臺灣的民主與自由，但是我們卻看到民進黨給人扣紅帽、到處抹紅抹黑。不只國民黨、民眾黨，連阿扁總統都被出征，都說是中共同路人，五月天的粉絲到自強隧道拍照，都被上網公審，連劉寶傑去中正紀念堂拍照，都被質問。」

蔣萬安表示，民進黨用盡全力搞了一整年的大罷免，只要大家26日勇敢地站出來，投下不同意罷免，就能讓民進黨的惡搞前功盡棄，票投「不同意」就是教訓賴清德，就是守住中華民國的民主與自由，「我們還有很多艱鉅的挑戰，能源政策需要答案，美國的關稅還沒開牌，我們需要朝野共同努力，一起面對」、「今天晚上好好睡一覺，明天我們一起風雨無阻、出門投票不同意罷免！」

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