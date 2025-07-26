快訊／桃園搖擺區罷免闖關失敗！牛煦庭：感謝理性的綠營支持者

▲桃園市第一選區立委牛煦庭出面感謝支持者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

大罷免投票日經過藍綠對決後今（26）日投票後，其中國民黨桃園第一選區立委牛煦庭不同意罷免票已逼近10萬票，遠超同意的7萬9107票，選情一般評估，此選區是搖擺選區，藍綠選民支持度呈現五五波，最後決定票數反而是中間選民，投票結果最後證明，多數中間選民仍不認同綠營發起大罷免，且缺乏正當性。

雖然開票尚未結束，但勝負似乎已成定局，稍早牛煦庭出面受訪表示，非常感謝團隊成員與支持者們一路的相挺，但一路走來傷痕累累，罷免團體也遭受挫敗，「我穿一身黑，是因為這場選舉沒有贏家」，從投票率跟選票分布來看，可見不少綠營支持者都看不下去， 以至於用缺席投票方式表達心聲，也因此特別感謝他們站在理智那方，沒有隨著極端主義起舞。

但牛煦庭也強調，不管今天結果是否讓每一位都滿意，都應該要冷靜下來思考未來方向，希望第一選區可以儘快從撕裂中復原，「不論每一位的認同、屬性，我們都會照常提供服務，綠營民代若有政策溝通上的任何需要，協助大門也會為你們敞開。」

桃園市六個立委選區以第一選區牛煦庭罷免門檻最高，同意票須超過8萬8517票，綠營與罷免團體選前以「淘汰牛氓」口號，號召支持選民淘汰不適任的牛煦庭，因此被列為桃園霸團仇恨值最高立委之一。

桃園綠營與罷團傾全力重點放在第一選區，民進黨立委王義川在造勢場合強調，這次大罷免投票以反共為主軸，如罷免開票結果不理想，桃園六席都沒有罷免成功，國際社會會直接聯想台灣人不反共，要罷免立委牛煦庭安全票數為九萬票，請所有支持者要擴大拉票範圍，不要侷限於同溫層等，但最後開票結果仍是功虧一簣。