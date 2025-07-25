快訊／男登山失聯第10天！搜救犬聞出氣味　突降雨阻斷搜救

▲新北市64歲洪男獨攀屋我尾山失蹤第10天，消防局陸空搜尋今日搜救犬也加入行列，明日將對熱點搜尋。（圖／記者李陳信得攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

來自新北市的洪姓民眾於16日清晨前往台中市和平區，攀登谷關七雄之一的屋我尾山。當日下午4時許，他曾傳訊給家人表示「好像迷路了」，隨後便失去聯絡。直到21日，其侄子擔心發生意外，遂向新北市蘆洲分局報案。台中市警方及消防局接獲轉報後，經過數日搜尋仍無消息，今日消防局也出動搜救犬加入搜救行列，在屋我尾山三角點往屋東方向，疑似聞到失蹤者氣味，但午後山區下起大雨，先行撤回谷關分隊。

台中市警方與消防局接獲轉報後立即展開分工搜尋。警方調閱監視器影像，最後畫面顯示洪姓男子於7月16日凌晨4時35分出現在和平區十文巷，研判應是前往屋我尾登山口後便音訊全無。據報案者表示，其叔叔原預計進行三天行程，包括屋東縱走、唐麻丹山及阿白縱走。

消防局根據該登山者的經驗、習性及手機基地台資料，將屋我尾山三角點及屋東縱走路線列為重點搜尋區域。

今日消防局兵分五路展開陸空搜尋，動員警消15人、1隻搜救犬、2架空拍機、2名義消與3名民力進行搜救。下午搜救犬在屋我尾三角點往屋東方向，疑似再度聞到失蹤者氣味，原本預計下切至下方斷崖搜尋，但因午後山區降下大雨，搜救行動被迫中止。消防局表示，明日將在熱點區域加強搜尋力道。