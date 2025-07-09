搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世！花蓮強震立功　領犬員受處分

記者王兆麟 ／花蓮報導

去年0403花蓮大地震時，憑藉卓越搜救技巧及靈敏嗅覺在太魯閣山區找到多名罹難者，獲得「特搜小鋼砲」稱號的搜救犬Wilson，傳出在1個多月前離世。

消防局證實，Wilson1個多月前在訓練中不慎從3樓墜樓過世，已採水化方式處理遺體，並把骨骸做成紀念碑，紀念牠為隊上的付出。

▲曾在0403大地震中表現優異的「小鋼砲」Wilson，驚傳在訓練時不慎從3樓墜樓過世。（圖／記者柯政踍翻攝）

Wilson前年通過IRO中級認證成為正式搜救犬後，第一次出任務就是去年的0403地震，當時Wilson在災情最嚴峻的太魯閣國家公園砂卡礑步道沿線，憑藉靈巧身軀、敏捷動作及靈敏嗅覺，找到多名罹難者，立下了大功，被譽為「特搜小鋼砲」。

消防局長吳兆遠表示，由於Wilson還未取得高級認證，無法執行人道救援，領犬員為此積極在平日訓練犬隻，希望能早日拿到認證；據意外發生現場同仁轉述，Wilson在局內訓練塔3樓展開目標物搜救訓練，由於現場關口鐵門未關上Wilson在執行繩索橫渡搜尋動作時不小心墜樓傷重身亡。

由於培養1隻搜救犬的花費相當可觀，領犬員在訓練前應該做安全檢查，此意外事故確實是領犬員的過失，消防局已對領犬員做出1支申誡的行政處分。