【廣編】信義全新地標DREAM PLAZA 7/25華麗開幕！藝文×美食×時尚×回饋一次滿足

▲DREAM PLAZA今（7/25）盛大開幕。

圖、文／DREAM PLAZA提供

迎接盛夏，DREAM PLAZA打造結合書畫、咖啡、時尚選品與音樂光影的「城市生活美術館」，讓人文美學、風格設計與夢想生活交會於日夜之間。從閱讀階梯到星巴克晨光，從Gonna Express、漢來上海湯包到FLIPPER’S舒芙蕾、勝急豬排，揉合風格與味蕾的精彩日常在此展開。

商場串聯時尚、美妝與3C家居，UNIKCY獨家引進全球80品牌近3000項保養彩妝香氛，還有A.P.C.、agnès b.等旗艦與概念店共構潮流風景。夜間「My Way夢想殿堂」則以音樂、燈光與名人接力打造夢想能量，金曲歌王、運動明星與人氣達人輪番登場，為城市夜生活注入新亮點。

開幕活動於7/25至8/31登場，會員單日消費滿5,000送600元抵用券，家電與3C消費加碼最高送1,000元；使用icash2.0/icash Pay單筆滿15,000元再送800元券，綁定聯名卡再加碼600元。另有限量開幕紀念禮「白晝款」「星夜款」皮革卡套組（滿額即送），以及會員卡友四波限量好禮，包括甜酷手提袋、時尚化妝箱、印花保鮮盒與收納組，數量有限，送完為止。DREAM PLAZA誠摯邀請民眾，從白天到夜晚來此開啟屬於自己的美好風格與夢想旅程。

