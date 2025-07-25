　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園多棟大樓信箱內投票通知單被丟棄　涉案白衣怪女身影曝光

▲桃園市議員余信憲今天指稱，接獲桃園區某社區未收到投票通知單，經查是一名婦人潛入社區抽出投票通知單。（圖／市議員余信憲提供）

▲桃園市議員余信憲今天指稱，接獲桃園區某社區未收到投票通知單，經查是一名女子潛入社區抽出投票通知單。（圖／市議員余信憲提供）

記者沈繼昌／桃園報導

選前最後一天，民進黨籍桃園市議員余信憲今（25）日指稱，桃園市多棟大樓傳出住戶至今未收到投票通知單，經社區追查發現，一名女子趁里鄰長投遞投票通知單後，潛入大樓將通知單抽出丟棄在地；桃園市選委會表示，經過桃園警方追查後已查獲該名女子到案，將移送桃園地檢署偵辦，至於投票當天如沒有投票通知單，選民仍可持身分證及印章前往投票所投票。

市議員余信憲指出，據側面了解，桃園火車站周邊至少已有兩棟大樓爆出類似情況，管委會均表示，整棟大樓住戶都未收到投票通知單，懷疑遭人蓄意破壞，經調閱大樓監視器畫面，一名非該社區女手趁里鄰長放置投票通知單後，趁機潛入社區抽出選民投票通知單，並丟棄於社區樓梯間，居心不明。

▲桃園區某社區未收到投票通知單，經查是張姓婦人潛入社區抽出投票通知單，再棄置樓梯間。（圖／市議員余信憲提供）

▲桃園區某社區未收到投票通知單，經查是張姓女子潛入社區抽出投票通知單，再棄置樓梯間。（圖／市議員余信憲提供）

桃園市選委會回應，針對桃園區有大樓發生不明女子抽取住戶投票通知單並移棄情事，桃園警分局已派員調查事證，市選委會於接獲通報後，立即責成桃園區公所了解投票通知單發送情形，本案已經進入偵查階段，相關事證會由桃園警分局移送桃園地檢署偵辦，市選委會也會將掌握情資提供桃園地檢署。此外，投票當天如沒有投票通知單的選民，一樣可持身分證及印章前往投票所投票。

▲桃園警分局武陵派出所所長簡國峻率員前往社區訪查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局武陵派出所所長簡國峻率員前往社區訪查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局武陵派出所昨天接獲通報，桃園區民生路某社區居民返家至信箱準備拿取投票通知單時，信箱內並未有投票通知單，警方組成專案小組偵辦。武陵派出所所長簡國峻率員前往社區及周邊訪查，查出是61歲張姓女子於16日下午4時38分許，將數個信箱內投票通知單取走，丟棄在一旁樓梯間內，員警掌握張女身分後，半小時內將其帶回偵訊，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，將於釐清案情動機及相關事證後，依竊盜罪等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

 【更多新聞】

不爽休假安排！裝甲上兵逾假不回營　躲住處被逮...這下慘了

快訊／救護車送婦就醫！遭小貨車高速碰撞　警消救出3人

挨罰拒繳擺爛！執行分署衝桃園機車查扣車子　黃牛運將秒付清

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 3929 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／7-11開出「4張千萬發票」　門市公布
吳宗憲真的出手了！　宣布新動向簽下他
快訊／7大法官再遭立院封殺　賴清德：高度遺憾、憂慮
清心福全漲價！　 品項一次看
快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報
快訊／宋英奎遭逮捕！新戲剩6小時開播…劇組慌了
女兒「鏡頭看不到」奔回家　見2人倒血泊...母慘死
泰國警告！衝突「恐走向戰爭」　交火第2天已釀16死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「偵查不公開」下架撞車影片！陳其邁打臉小港警：人民有發言權

台東某國中「老電梯故障」！4生受困半小時　消防急Call廠商救援

屏東男殺妻再自戕！女兒「鏡頭看不到」奔回家　見父母倒血泊急報警

桃園多棟大樓信箱內投票通知單被丟棄　涉案白衣怪女身影曝光

快訊／繼續押！陳怡君涉詐助理費455萬　求交保遭法官當庭打槍

不甩保護令！男亮刀攻擊前女友母女原因曝　想陪產檢遭拒　

快訊／柯文哲拚726罷免投票遭駁回　律師遞狀抗告

快訊／男大生遭砂石車撞擊身亡！致命外傷曝　頭部骨折破裂

快訊／汐止男「8F墜落」重傷！家屬忍痛放棄急救　院方宣告不治

台中老樹突倒塌「壓毀3車」橫躺路中　現場畫面曝光

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【泰柬衝突升溫】泰7-11遭炮擊全面燃燒　邊境衝突已釀9亡14傷

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

【3秒被KO】下次出車道前記得要嗶磁扣⋯

【復古造型太可愛】1歲娃被阿祖戴上假髮露燦笑XD

「偵查不公開」下架撞車影片！陳其邁打臉小港警：人民有發言權

台東某國中「老電梯故障」！4生受困半小時　消防急Call廠商救援

屏東男殺妻再自戕！女兒「鏡頭看不到」奔回家　見父母倒血泊急報警

桃園多棟大樓信箱內投票通知單被丟棄　涉案白衣怪女身影曝光

快訊／繼續押！陳怡君涉詐助理費455萬　求交保遭法官當庭打槍

不甩保護令！男亮刀攻擊前女友母女原因曝　想陪產檢遭拒　

快訊／柯文哲拚726罷免投票遭駁回　律師遞狀抗告

快訊／男大生遭砂石車撞擊身亡！致命外傷曝　頭部骨折破裂

快訊／汐止男「8F墜落」重傷！家屬忍痛放棄急救　院方宣告不治

台中老樹突倒塌「壓毀3車」橫躺路中　現場畫面曝光

新竹市人均負債降至7100元！2年減債68億　邱臣遠：減債成效顯著

「偵查不公開」下架撞車影片！陳其邁打臉小港警：人民有發言權

網紅醫院直播遭轟違法！　賓賓哥「健康拉警報休養」宣布回歸：一直走下去

陸外交部：中歐峰會達成重要共識　開闢更光明美好下個50年

竹縣第一屆青年公民提案競賽徵件開跑　總補助與獎勵金高達36萬元

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬　幸運門市曝

佐藤健赴韓宣傳踩雷！　對大2歲男星用非敬語挨轟：太沒禮貌

寫下紀錄！　海盜19歲游擊手成為MLB百大新秀榜首

助理涉5億吸金案！徐巧芯稱不清楚　罷團斥雙標：當初怎麼質疑別人？

42歲孫儷大方宣布做好演「奶奶角色」準備　零包袱態度被讚：專業

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

社會熱門新聞

BMW男酒駕追撞不治　長髮妹嚇傻蹲路肩

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

檳榔攤剪刀插頭頂捅破顱骨　他腦漿外流慘死

驚悚畫面曝！男大生遭砂石車輾斃　母認屍崩潰

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

公公每天要視訊！媳住婆家不到1個月遭性侵

高雄21歲雙胞胎姊妹飛柬埔寨遭軟禁　因懷孕被詐團退貨

夜店妹遭野男3度性侵！崩潰「拉朋友下水」：問她要不要給你上

打給妻「要回家了」！水電師傅修水塔觸電亡

即／酸侯友宜「逃漏稅包租公」　高嘉瑜挨告結局曝

即／男大生遭砂石車輾斃　母認屍哭喊：怎麼那麼慘

快訊／屏東夫殺妻！　水果刀刺心臟「一刀斃命」

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

更多熱門

相關新聞

支持者投票通知單被偷！　黃健豪喊話：帶身份證和印章還是可以投

支持者投票通知單被偷！　黃健豪喊話：帶身份證和印章還是可以投

距離大罷免投票倒數2天，國民黨立委黃健豪指出，他的支持者抓到及拍到，有「熱心市民」主動把某些區域的文宣都從信箱抽走，這些區域也有很多人反應沒有收到投票通知單，自己已經正式報案與提告。他也強調，其實沒有通知單，只要上中選會網站查詢，找到自己的里和鄰，就會找到投票所，帶身份證和印章也可以投票，大家一定要出門投下不同意，終結無止盡惡意。

見支持者撕投票通知單　葉元之昏倒：反罷免一定要出來投票！

見支持者撕投票通知單　葉元之昏倒：反罷免一定要出來投票！

即／台南婦疑騎車滑落水圳　被救起已死亡

即／台南婦疑騎車滑落水圳　被救起已死亡

陳佩琪：會依規定申請柯文哲投票　戴頸圈、手銬、腳鐐都沒問題

陳佩琪：會依規定申請柯文哲投票　戴頸圈、手銬、腳鐐都沒問題

黃國昌轟阿北收投票單是黑色幽默　綠：問蔣萬安

黃國昌轟阿北收投票單是黑色幽默　綠：問蔣萬安

關鍵字：

投票通知單婦人丟棄市議員余信憲市選委會桃園警分局

讀者迴響

熱門新聞

台男在大馬暴斃　裸躺馬路狂吞泥土

名醫揪罷團「10萬人空拍圖1處」酸：真的不能看

快訊／開獎了！　統一發票5、6月中獎號碼出爐

范斯高轉彎甩尾　2波豪大雨紅發紫

BMW男酒駕追撞不治　長髮妹嚇傻蹲路肩

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

「GAGU」無預警停業　台中已41件爭議累計210萬

百萬YouTuber「提前回台灣了」

Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

富豪CEO遭大象「活活踩碎」身亡

為了新青安買房「住1年決定換屋」！1問題心累

檳榔攤剪刀插頭頂捅破顱骨　他腦漿外流慘死

驚悚畫面曝！男大生遭砂石車輾斃　母認屍崩潰

更多

最夯影音

更多

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面