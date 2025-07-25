桃園多棟大樓信箱內投票通知單被丟棄　涉案白衣怪女身影曝光

▲桃園市議員余信憲今天指稱，接獲桃園區某社區未收到投票通知單，經查是一名女子潛入社區抽出投票通知單。（圖／市議員余信憲提供）

記者沈繼昌／桃園報導

選前最後一天，民進黨籍桃園市議員余信憲今（25）日指稱，桃園市多棟大樓傳出住戶至今未收到投票通知單，經社區追查發現，一名女子趁里鄰長投遞投票通知單後，潛入大樓將通知單抽出丟棄在地；桃園市選委會表示，經過桃園警方追查後已查獲該名女子到案，將移送桃園地檢署偵辦，至於投票當天如沒有投票通知單，選民仍可持身分證及印章前往投票所投票。

市議員余信憲指出，據側面了解，桃園火車站周邊至少已有兩棟大樓爆出類似情況，管委會均表示，整棟大樓住戶都未收到投票通知單，懷疑遭人蓄意破壞，經調閱大樓監視器畫面，一名非該社區女手趁里鄰長放置投票通知單後，趁機潛入社區抽出選民投票通知單，並丟棄於社區樓梯間，居心不明。

▲桃園區某社區未收到投票通知單，經查是張姓女子潛入社區抽出投票通知單，再棄置樓梯間。（圖／市議員余信憲提供）

桃園市選委會回應，針對桃園區有大樓發生不明女子抽取住戶投票通知單並移棄情事，桃園警分局已派員調查事證，市選委會於接獲通報後，立即責成桃園區公所了解投票通知單發送情形，本案已經進入偵查階段，相關事證會由桃園警分局移送桃園地檢署偵辦，市選委會也會將掌握情資提供桃園地檢署。此外，投票當天如沒有投票通知單的選民，一樣可持身分證及印章前往投票所投票。

▲桃園警分局武陵派出所所長簡國峻率員前往社區訪查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局武陵派出所昨天接獲通報，桃園區民生路某社區居民返家至信箱準備拿取投票通知單時，信箱內並未有投票通知單，警方組成專案小組偵辦。武陵派出所所長簡國峻率員前往社區及周邊訪查，查出是61歲張姓女子於16日下午4時38分許，將數個信箱內投票通知單取走，丟棄在一旁樓梯間內，員警掌握張女身分後，半小時內將其帶回偵訊，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，將於釐清案情動機及相關事證後，依竊盜罪等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。