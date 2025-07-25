條通祭8月盛大回歸　夏季微醺散步打造台北夜經濟新特色

▲《2025條通祭・夏》8月回歸，再次打造台北夜經濟新特色。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市的中山區是知名老牌夜生活據點，曾是台北最具風情的街區之一。但近年來民眾消費習慣改變，衝擊不少店家營收導致黯然收攤。為再次活絡商圈，店家於今年1月首次舉辦「條通祭」，8月22日至24日將再次盛大回歸，串接47間酒吧、8家餐廳，更搭配文化講座、演唱會演出等，再次打造台北夜經濟新特色。

活動主辦方負責人王凱立說，條通祭是以公共服務為志業發想的在地品牌，不是單純的酒精路跑或音樂祭活動。條通祭的背後肩負了許多在地店家，從極盛到衰退，至今仍在為台北市的經濟、產業、觀光努力的精神。

主辦單位表示，此次條通祭除了既有的微醺散步、沈浸條通系列活動外，還額外增加50攤以上的「醉生夢市－酒食作伴文創市集」、知名樂團輪番演出的「條音派對－林森公園微醺開唱」，希望讓更多人體驗台灣多元獨特的夜生活魅力。

台北市副市長林奕華說，條通素有「東洋小銀座」的稱號，維持京都風的棋盤式規劃的設計風格，許多日式文化、餐點都齊聚於條通；更重要的是，它融合了「台灣味」。她也稱讚這次的條通祭，促成了點、線、面的發展，結合周邊商圈及旅宿業，讓商圈的力量更大，希望活動一年比一年盛大，讓大家看到台北市不一樣的風貌。

林奕華說，英國著名雜誌《Time Out》的全球最佳夜生活城市排名，台北市全球第12名、亞洲第2名，包括夜市、餐廳、KTV等夜經濟，其中很大的貢獻來自條通商圈，希望夜經濟有機會成為台北的特色之一。

林奕華也提到，條通祭這次規模大很多，除了有超過50家商店共襄盛舉，還加入演唱會、文化講座等，讓活動更加多元，民眾吃、喝外也能更了解條通的文化。

觀傳局長余祥表示，條通是台北市裡非常具有日式氛圍和獨特魅力的地方，希望透過條通祭讓更多國內外旅客來到台北市，進一步探索台北、了解台北。她說，推動觀光的同時，也跟民間創意與能量相互合作， 才會激發出更多火花。