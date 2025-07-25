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台師大女足抽血案！檢調再約談參與研究4證人　其1為學生吹哨者

▲▼台師大運動競技系今天召開系教評會，討論周台英教練懲處。（圖／記者許敏溶攝）

▲檢調再約談4名證人釐清台師大女足抽血案涉及強制、侵占等情節。（示意圖／記者許敏溶攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

檢調偵辦台師大女足抽血案，已遭解聘的教練周台英除是強制罪他字案被告外，檢調懷疑接受抽血檢驗的女足隊員應得營養金，疑似遭人侵占，為了解相關研究計畫執行流程，以及申領經費過程，台北地檢署本周已傳喚研究助理以及8名學生，其中4人在24日由檢察官親自複訊，全部請回。昨（24）再約詢參與案關研究計畫的另外4名學生，均請回。

國科會委託台師大教授陳忠慶等人執行「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」研究計畫，研究為期3年，總經費為2693.5萬元，計畫規模龐大，2024年間傳出師大女足隊員被教練周台英要求配合研究，由不具醫護身分的學長扎針抽血，若拒絕恐無法取得學分畢業。

北檢16日主動分他案展開偵辦，除朝向周台英涉及強迫學生抽血的強制罪嫌方向偵辦外，由於爆料女學生曾在Threads上發文表示，「沒有做滿14天數據會不準確，抽血跑步都有完成才有1000塊可以拿」，「殊不知 我該得到的遠遠不止那1000元」，疑似有營養補助經費遭侵占情節。

檢調在分別前往台師大、中央大學調取相關研究資料，並查扣現存血液檢體後，首先約談負責研究行政事務的助理協助釐清計畫執行流程，並陸續約談6名在校學生以及2名已畢業學生，確認她們接受抽血檢測的過程是否有違法之虞。

北檢昨指揮台北市調查處，以證人身分約詢參與案關研究計畫之學生4人（其中2人仍在學）到場查證，釐清相關疑點，並由檢察官複訊其中2名證人，均請回，複訊的包括1名出面指控的學生（非簡奇陞）。

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