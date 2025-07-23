台師大跆拳道學長自爆也抽血　IRB主委：教育部已指示全校清查

▲台師大研究倫理審查委員會主任委員陳學志。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台師大女足爆出「抽血換學分」醜聞，有網友自稱是台師大跆拳道隊學長，自爆自己也曾抽血過，更嗆受害學生簡奇陞「不想抽可退隊不練」，讓資深球評石明謹開酸「你的教練正在瑟瑟發抖」。台師大研究倫理審查委員會主任委員陳學志今（23）日受訪表示，除了精準運科研究計畫主持人陳忠慶、教練周台英相關研究全面調查，教育部已經指示要清查校內所有運動科學抽血相關研究。

台師大女足抽血案涉及計畫是國科會研究計畫「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」由陳忠慶教授主持，並與長庚醫師林瀛洲、中央大學副校長阮啟弘、中央大學教授葉士青共同執行。

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陳學志今日出席立法院社福衛環委員會「人體生物資料庫管理條例修正草案」公聽會，會議中最後發言表示，對於女足案學生受到傷害，校方感到難過也盼改進，會誠實面對、勇敢承擔，強化倫理相關審查以「浴火重生」。

陳學志說明，台師大去年底啟動查核小組，結果發現精準運科研究計畫通過內容和實際實行不同，例如招募對象計劃寫的是大專足球、木蘭足球聯賽等現役選手，根本沒有提到台師大學生，所以當初審查時無法判斷是否有權力不對等的問題，也沒有勾選易受傷害族群如未成年、原住民或者專案，如果有提到師生關係，一定會特別嚴謹處理。

陳學志受訪提到，如果研究計劃有變動應該要提出變更，也要發變更過後的知情同意書，否則就涉及違法。台師大目前已經把陳忠慶、周台英相關研究進行全面清查，資料已經都調出來，其中周台英僅不到10件，陳忠慶較為資深，案件數較多。

針對網路上傳聞台師大跆拳道隊也有抽血研究案，陳學志直言，其實在運動科學領域抽血研究非常正常，案件也很多，例如國際上針對疲勞增進的運動科學很多都會抽血，重點是有沒有符合規範，目前教育部要求把全校體育學領域涉及人體研究的計畫及運用血液樣本計畫都調查，如果跆拳道隊的案子有問題，也會在這波去釐清。

至於外界關心的血液檢體，陳忠慶於19日記者會提及「血液樣本在去年查核認定執行有疏失，依照規定把研究資料銷毀。」不過另也提到「司法介入已經查扣女足相關樣本」，陳學志解釋，銷毀的是精準計畫的部分檢體，因為陳忠慶研究案多，還有其他的檢體。

陳學志另也提到，陳忠慶研究團隊在台師大有自己的檢驗儀器，應該是自行處理檢體，至於林瀛洲負責的案件則是到長庚醫院採血。

▲台師大女足抽血案，校長率領教練周台英出面道歉，資料照。（圖／記者許敏溶攝）