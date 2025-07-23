竹節草生成！雙颱路徑交錯「遠程雨彈砸2地」　對台影響時程曝

▲范斯高颱風明天起最接近台灣 。（圖／翻攝NOAA）

記者閔文昱／綜合報導

范斯高颱風明天起最接近台灣，北部地區雨勢明顯，午後中南部也要留意局部大雨。另外，位於菲律賓西方的熱帶性低氣壓，今晚已增強為今年第8號颱風「竹節草」。氣象專家吳聖宇表示，兩者對台灣的威脅看似有限，預估將在接近過程中紛紛減弱為熱帶性低氣壓，預期台灣本島可望全身而退。

根據氣象署資料，范斯高颱風今日下午2時的位置在鵝鑾鼻東方約930公里海面上，正以北北西轉西北方向移動，預計將在周四晚至週五最接近台灣東北至北部海域。不過因環境不利，其強度未來可能逐漸減弱。此外，新形成的竹節草颱風也將登陸菲律賓後快速減弱，往東北遠離台灣，成為短命颱風的機率相當高。

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▲雙颱路徑預估。（圖／NCDR）

雖兩颱路徑偏遠，對台灣無直接侵襲風險，但氣象專家吳聖宇提醒，仍應注意范斯高颱風外圍環流帶來的影響。明（24）日起中北部及東北部地區將有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部及山區更可能有局部大雨發生，戶外活動需特別留意突發性天氣變化。

氣象署也預估，接下來一周台灣將持續處於大低壓帶內，天氣不穩定，周五（25日）起風向轉為西南風，至月底中南部地區仍有午後雷陣雨或局部大雨機率，各地氣溫普遍高達31至35度，局部地區甚至可能出現36度以上高溫，民眾應注意防曬及補充水分。

▲各地降雨趨勢。（圖／NCDR）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，竹節草颱風形成後將採大迴轉路徑登陸呂宋島，預期也會迅速轉向東北遠離台灣，「沒意外應該也是個短命颱風」。