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體脂個位數！中華台北環球先生國際健美賽　南投2選手將出征

▲南投好手張庭健（左）、李襄辰（右）將參加2025年中華台北環球先生國際健美健身錦標賽。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投好手張庭健（左）、李襄辰（右）將參加2025年中華台北環球先生國際健美健身錦標賽。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025年中華台北IFBB環球先生國際健美健身錦標賽26、27日登場，南投縣健美健身國手張庭健、李襄辰將參加，縣長許淑華祝福他們能在國際大賽大顯身手、拿到好成績，為南投爭光。

張庭健、李襄辰今天偕其他兩位女子健美健身好手曹芷菱、陳慧鳳，由南投縣體育會副理事長洪明科、縣體育會總幹事洪銘惠、南投縣健美健身委員會總幹事廖科豪及縣府教育處副處長吳美玲陪同拜會許淑華；4位俊男美女現場展現勤練出的健康與線條之美和陽光氣息，讓許淑華和縣府同仁都驚呼連連，也致贈獎勵金及禮品，為他們壯行打氣。

▲4名南投好手將參加2025年中華台北環球先生國際健美健身錦標賽。（圖／南投縣政府提供）

▲4名南投好手將參加2025年中華台北環球先生國際健美健身錦標賽。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，四位男女選手年紀都不大，分別只有26、28、29及32歲，卻各已有3到8年從事健美健身運動的資歷；其中，張庭健是111、113年全民運南投縣代表隊選手，更曾在113年WNBF PRO國際自然健美公開賽榮獲全場總冠軍，以及114年自然之星-健美公開組全場總冠軍，李襄辰也是113年全民運南投縣代表隊選手，也拿過113健身先生-男子形體 166量級冠軍、113總統盃 fit model-男子形體166量級冠軍及114苗栗縣長盃-男子形體 166量級冠軍。

▲4名南投好手將參加2025年中華台北環球先生國際健美健身錦標賽。（圖／南投縣政府提供）

曹芷菱則是111年全民運南投縣代表隊選手，並曾獲得112澎湖縣菊島盃-女子比基尼銀牌，陳慧鳳則是縣健美健身委員會積極培養的女子比基尼新秀。

許淑華表示，健美健身男女比賽各分為健美、形體，及比基尼健美、形體兩大類，再以身高區分不同級別，鍛練重點也有所不同，但光是嚴格控制飲食及勤練各部肌群的訓練內容，就令人刮目相看：張庭健等四位選手男子體脂率只有個位數、女子也在15以下，讓人驚豔健美健身運動的活力與健康之美。

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