二手賓士交車2天上路變火球燒成廢鐵！消保官：車商應全額退款

▲國道3號名間交流道出口匝道昨(14)日發生火燒車案。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

國道3號236K處名間交流道出口匝道外側昨(14)日中午發生火燒車意外，駕駛及時逃生未釀傷亡。經了解，事故車為1輛逾15年的二手賓士車，駕駛才付訂金並交車試開2天，竟發生意外。消保官對此表示，此類重大瑕疵直接構成解約責任，車商不得向買方要求付清餘款，且應返還訂金。

國道警察局第七公路警察大隊指出，國道3號南向236K名間交流道出口匝道外側路肩有一輛賓士轎車因不明原因起火，獲報後立即調派巡邏車並通報119，駕駛及時逃生未釀傷亡，事故原因待鑑定釐清。

經了解，該輛事故車為一輛車齡逾15年的二手賓士車，車主表示此車剛付完訂金，車商昨天才交車讓他試開，未料竟發生火燒車意外。

▲國道3號名間交流道出口匝道昨(14)日發生火燒車案。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣政府消費者保護官季嘉尚就此案說明，若中古車買賣在購車後6個月內發生瑕疵，尤其是火燒車這種重大瑕疵，可直接構成解約責任，解約後買方能要求車商返還所付訂金，車輛則由賣方自行取回。且買方有權利向車商要求「被害給付」如醫療費用、精神損害賠償等。若車商認為意外是買方人為造成，則可申請鑑定，鑑定費用由規責方承擔。

但季嘉尚強調，「消費者保護法」適用對象只包含「消費者」和「企業經營者」，若是一般民眾之間的私人買賣糾紛，則歸「民法」處理。