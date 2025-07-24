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穿越侏羅紀！左鎮化石園區推3D恐龍新片　50元看霸王龍還能抽樂高

▲台南市左鎮化石園區推出3D電影《Dinosaur 3D》，帶領觀眾穿越恐龍時代。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市左鎮化石園區推出3D電影《Dinosaur 3D》，帶領觀眾穿越恐龍時代。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南左鎮化石園區暑假重磅推出全新3D立體影片《Dinosaur 3D》，將於7月24日正式上映！片長約20分鐘，採用高解析巨幕影像與環場多聲道特效，帶領觀眾穿越億萬年前的恐龍時代，與翼龍、蛇頸龍、霸王龍近距離接觸，打造一場視聽兼具、驚奇連連的侏羅紀冒險旅程。

▲台南市左鎮化石園區推出3D電影《Dinosaur 3D》，帶領觀眾穿越恐龍時代。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，左鎮化石園區是市府推動地質與古生物教育的重要據點，這次特別引進《Dinosaur 3D》立體電影，就是希望透過生動影像與擬真特效，讓市民與遊客沉浸在恐龍世界之中。市府也持續推動科普教育結合觀光休閒，讓親子假期充實又有趣。

▲台南市左鎮化石園區推出3D電影《Dinosaur 3D》，帶領觀眾穿越恐龍時代。（記者林東良翻攝，下同）

文化局長黃雅玲指出，左鎮化石園區歷年推出的3D影片皆廣受好評，此次《Dinosaur 3D》不僅採用最新影像技術，更強化劇情設計與教育意涵。園方特別邀請光榮實驗小學學生觀賞試片，孩子們直呼「像真的一樣」，觀影過程驚喜不斷。

▲台南市左鎮化石園區推出3D電影《Dinosaur 3D》，帶領觀眾穿越恐龍時代。（記者林東良翻攝，下同）

市立博物館館長何秋蓮補充，新片融入恐龍生態互動與情境鋪陳，觀眾可在觀影過程中自然認識不同恐龍種類與當時地質環境。園區同步推出「50元超值票價」、3歲以下幼兒免費、團體預約與包場服務等優惠，自7月24日至8月31日止，還有機會抽中《侏羅紀世界》正版暴龍樂高模型，詳細活動資訊可上左鎮化石園區臉書粉絲專頁查詢（https://www.facebook.com/TAINAN.FOSSIL/）。

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