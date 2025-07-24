豐原4.7顆星烤鴨店再爆食品中毒！16人上吐下瀉 食安處勒令停業

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

針對豐原區「北平金銀樓烤鴨(豐原直營店)」(Google評論4.7顆星)出現食安問題，台中市食安處表示，今（24）日一早前往稽查，針對餐廳販售食品進行採驗，現場並查有病媒蹤跡、冷凍庫溫度不足、冰箱面板及烤鴨架不潔等缺失，當場勒令業者暫停營業，全面改善；而該間烤鴨店於今年6月就曾發生食品中毒事件。

▲豐原區烤鴨店疑似食品中毒，食安處勒令停業。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

網友在「豐原好康聯盟社團(原創正版社團)」發文指出，吃完某特價的北平烤鴨，家人陸續出現上吐下瀉的情況，有的白天拉肚子，兩個小孩ㄧ早說不舒服，ㄧ個到現在還在發燒又拉又吐，詢問是否有人也是此狀況，發文引發熱議。

食安處表示，自昨晚截至目前，已接獲8件食安通報，累計16人食用後約2至4小時出現腹痛腹瀉等不適症狀，其中前往就醫共14人，尚在醫院住院1人，其餘已返家休養。食安處將持續關心民眾並密切追蹤後續情形。

食安處說，該烤鴨業者於今年6月就曾發生食品中毒事件，經食安處調查送驗後，食品及患者檢體皆檢出沙門氏桿菌，已將當時張姓負責人移送地檢署偵辦；該店停業後改為直營店，由蔡姓負責人以原市招於7月21日開幕，現已勒令停業。

食安處說明，此案檢驗結果最快2週出爐，如檢出病原菌，將依違反食安法第15條處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，則依違反食安法第49條移送法辦。

▲台中市議員謝志忠表示接受四十多位消費者陳情，第一時間成立受害者群組。（圖／議員謝志忠提供，下同）

議員謝志忠指出，今接受四十多位消費者陳情，現場也有近20份的診斷證明書，第一時間成立受害者群組，並陪同數名消費者召開記者會捍衛食安，呼籲店家正視問題，對消費者負責，強烈要求台中市政府盡速啟動調查，保障消費者權益與飲食安全。

吹哨者陳先生說，7月22日購買烤鴨當晚餐，隔天(23)小孩出現上吐下瀉的症狀，朋友的小孩也陸續出現相同症狀，察覺事情不對近後，到google評論查看留言，也至「豐原好康聯盟社團」發問，發現不少人有身體不適的症狀。他再說，致電到店家反應，還被業者懷疑是同業干擾，業者不願意正視問題，他非常不苟同業者推諉卸責的態度，讓他非常擔憂，害怕2024年3月底發生的寶林茶室中毒事件重新上演，期盼台中市政府盡速查明真相。

受害者張先生說，7月22購買烤鴨後，家中三人食用都出現不適症狀，其中女兒還持續出現低燒、腹痛等症狀，目前仍在署豐醫院住院吊點滴施打抗生素。另外一位受害者魏小姐表示，他的兒子7月21日吃完後持續嘔吐，2天腹瀉41次，瘦4公斤，只好穿成人紙尿布去上學，希望不要再有其他消費者受害，政府要嚴格把關，不要讓無良業者危害消費者的健康。