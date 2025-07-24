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柬泰交火畫面曝光　柬總理：別無選擇只能「還擊保衛國土」

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨與泰國24日爆發邊境武裝衝突，雙方互控對方先開火，造成泰軍2名士兵受傷。柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）表示，泰國軍隊擴大攻勢，面對泰方武力侵犯，柬埔寨別無選擇，只能依法正當還擊，保衛國土。依據最新曝光的武裝交火影片，可見多枚武器連續朝天空發射，槍響不斷。

路透、柬中時報報導，柬泰兩國在過去數周關係緊張，繼23日雙方互相調降外交關係之後，24日發生邊境交火事件，雙方各說各話。

泰國軍方24日表示，柬埔寨部署無人偵察機之後，出動攜帶重型武器的部隊前往邊境地區塔門通寺（Ta Moan Thom temple）附近，柬軍開火造成2名泰國士兵受傷，且柬軍使用多種武器，包括火箭發射器。不過柬埔寨國防部宣稱，泰軍無端入侵，柬埔寨部隊進行自衛反擊。

▲▼柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洪馬內表示，面對泰軍侵犯，柬方別無選擇，只能依法正當還擊，堅決反制武裝入侵行為。（圖／達志影像／美聯社）

針對邊境武裝衝突事件，柬埔寨總理洪馬內提到，泰國軍隊是在24日清晨向柬埔寨發動武裝攻擊，襲擊奧多棉芷省的塔門通寺、塔克拉貝寺（Ta Krabei）等柬軍駐點，並將攻勢擴大至三角地區。

洪馬內稱，柬埔寨一貫主張以和平方式解決爭端，但在面對泰軍武力侵犯，「柬方別無選擇，只能依法正當還擊，堅決反制武裝入侵行為」，柬埔寨政府及相關部會，特別是武裝部隊，正積極果斷在軍事和外交領域採取行動，捍衛國家主權、領土完整和國家最高利益，全力協助受影響的民眾。

洪馬內呼籲民眾保持冷靜、安定有序，照常展開日常生活，「我們的部隊正堅守陣地，奮勇保衛國家領土」。

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