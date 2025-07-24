她深蹲一半「屁股掉下來」！飛國外豐臀竟變形　崩潰再砸250萬

▲雀兒喜已經多次接受醫美動刀，未料豐臀手術出包。（圖／翻攝Instagram@miss_robinson95，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國女模雀兒喜（Chelsea Robinson）在健身房深蹲時，突然感覺一陣刺痛，竟驚恐發現豐臀植入物「掉下來」，讓她被迫又砸下8萬5567美元（將近新台幣250萬）開刀矯正。

雀兒喜在節目「奧莉維亞·阿特伍德：完美的代價」分享，2019年她從倫敦飛往多明尼加共和國（Dominican Republic）接受豐臀手術，回國後前往健身房運動，「我深蹲時感覺到了什麼，我的腿開始刺痛，然後我感覺有東西跑出來了，我的植入物就這樣懸掛在那兒。」

此前，雀兒喜為了追求自己喜歡的外貌，已經花費超過14萬美元（約新台幣405萬元），多次接受各種醫美整形手術。她坦言，當時選擇到加勒比海地區動手術，是因為當地醫療服務更實惠，技術也很純熟。

紐約郵報指出，雀兒喜的經歷雖然罕見卻是有可能的，「當你使用該區域的肌肉時，臀部植入物四處移動是正常的，但如果它們移動幅度太多，可能引起擔憂。」

韋斯特萊克皮膚科（Westlake Dermatology）解釋，通常是因為組織囊袋過大，才會讓植入物有移動空間，「移位的植入物會讓臀部呈現不自然形狀，需要進行矯正手術來重新固定。」

芝加哥整形外科醫師安德森（Dr. Eric Anderson）提醒，豐臀手術還可能產生異味副作用，據悉是一股發霉或酸掉的味道，「某部位脂肪多到超過血液供應所能負荷時，可能造成脂肪壞死（fat necrosis）」，不僅散發惡臭，還會引發需要使用抗生素的感染，甚至導致住院，或演變成敗血症。