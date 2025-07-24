　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中美瑞典第3輪會談「關稅休戰？」　陸學者分析解決三重點　

▲▼美中關係,中美關係,人民幣。（圖／路透）

▲中美經貿談判再度迎來關鍵節點。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中美經貿雙方高層代表將在瑞典斯德哥爾摩舉行第三輪高層經貿磋商。此次會談聚焦延長「關稅休戰」、稀土出口政策等核心議題。大陸學者也分析，關注雙方是否優先處理「關稅遺留」問題，尤其針對美方以「芬太尼貿易」為由徵收的特別關稅，以及探索更大範圍的經貿合作機會。

中國商務部新聞發言人7月23日宣布，應中美雙方協商安排，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於7月27日至30日赴瑞典斯德哥爾摩，與與美國財政部長貝森特（Jonathan Bessent）舉行第三輪經貿高層會談。美國方面，財政部長喬納森·貝森特（Jonathan Bessent）則確認，他將於28日至29日與中方代表進行磋商。

外界高度關注中美兩國將於本月底在瑞典舉行新一輪高層經貿磋商，會談主題涵蓋延長「關稅休戰」、稀土出口政策、市場准入與整體關稅結構等敏感議題，被視為雙方化解矛盾、落實前兩輪會談成果的關鍵一步，也顯示雙方在全球經濟緊張局勢中仍尋求穩定與對話空間。

這將是繼5月在瑞士日內瓦、6月於英國倫敦舉行會談後，兩國今年以來第三次舉行面對面經貿會談，被視為中美試圖穩定雙邊關係、避免衝突升級的重要舉措。

《環球時報》今報導引述貝森特在接受美媒採訪時表示，此次談判的核心目標是延長現有的「關稅休戰」協議，並在此基礎上擴大討論範圍。他指出，除了關稅議題，雙方還將就中國對稀土出口的管制措施、外資市場准入問題及整體關稅水準進行深入交流。

美國財政部副部長法爾肯德（Elaine Falkend）在接受《彭博社》專訪時補充指出，談判將涉及更廣泛的結構性議題，意在為兩國企業創造更公平、透明的貿易環境。

中國商務部則表示，雙方將就「彼此關心的經貿問題持續開展磋商」，以期在互信基礎上推進更多具體成果。

會談前夕，中方也釋放重要信號。7月22日，中國國家市場監督管理總局宣布，決定暫停對美國化工巨頭杜邦中國集團的反壟斷調查。該調查於2025年4月中美貿易摩擦升溫後啟動，原因為杜邦涉嫌違反《反壟斷法》。

《彭博社》指出，中方此舉反映中美緊張關係有所緩解。該媒體同時報導，美方此前也撤銷了對輝達（NVIDIA）出口H20 AI晶片至中國的限制措施。上述互動，為即將展開的新一輪經貿會談鋪平了外交道路。

中國國際貿易學會中美歐研究中心主任何偉文認為，此次會談重要的是延續前兩次會談的成果，把中美達成的協議框架進一步具體化，並爭取更多具體成果。「第一是關稅遺留的問題，特別是美方以芬太尼為名目徵收的關稅得到解決；第二是中美兩國如何進一步開展經貿合作。」

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲在接受《環球時報》記者採訪時表示，鑒於此前兩輪會談取得了一定成果，外界期待雙方能在定於瑞典舉行的新一輪會談中達成進一步共識。「對話與接觸始終優於對抗，因為這將有助於為兩國及其他國家的企業營造一個更加可預測的環境。」

隨著第三輪會談即將啟動，外界將密切關注雙方是否能在取消部分懸而未決的懲罰性關稅、改善市場透明度與技術出口政策方面取得實質突破。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中知名烤鴨店爆食品中毒！16人上吐下瀉　遭勒令停業
快訊／柯文哲拚726投票！選委會、矯正署說不行　結果明天揭曉
快訊／賴清德：嚴厲譴責中國搶世大運台灣賀電
高雄妹控遭3男藝人「4小時接力性侵9次」！　二審判決曝
金管會前副主委偷吃人妻！喊：搖弟弟給妳看　反控栽贓挨告結局曝
雙颱共舞！罷免投票日濕答答　今晚北部先迎豪雨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

否認Labubu割韭菜　泡泡瑪特創辦人：希望成為百年IP

佛山「基孔肯雅熱」患者突破3千人　一村莊要求村民晚間同時點蚊香

中美瑞典第3輪會談「關稅休戰？」　陸學者分析解決三重點　

半年不到！DeepSeek跌落神壇　下載量暴跌七成

人民幣升值創8個月新高　在岸離岸對美元匯率衝破7.15

以色列造成加薩「前所未有人道災難」　傅聰重申：中東不穩天下難安

陸6名大學生參學墜礦漿池溺亡　學生曝：類似泥石流，掉進去動不了

陸網紅辛巴明星商品衛生棉驗出超毒致癌物　曾驕傲稱：有千萬用戶

陸2屁孩搶檳榔下秒摔車　他遭同夥丟包！老闆娘傻眼幫扶起來

3歲童18樓墜下！落地前「撞到1物」奇蹟生還　一票人驚：祖宗夠硬

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

否認Labubu割韭菜　泡泡瑪特創辦人：希望成為百年IP

佛山「基孔肯雅熱」患者突破3千人　一村莊要求村民晚間同時點蚊香

中美瑞典第3輪會談「關稅休戰？」　陸學者分析解決三重點　

半年不到！DeepSeek跌落神壇　下載量暴跌七成

人民幣升值創8個月新高　在岸離岸對美元匯率衝破7.15

以色列造成加薩「前所未有人道災難」　傅聰重申：中東不穩天下難安

陸6名大學生參學墜礦漿池溺亡　學生曝：類似泥石流，掉進去動不了

陸網紅辛巴明星商品衛生棉驗出超毒致癌物　曾驕傲稱：有千萬用戶

陸2屁孩搶檳榔下秒摔車　他遭同夥丟包！老闆娘傻眼幫扶起來

3歲童18樓墜下！落地前「撞到1物」奇蹟生還　一票人驚：祖宗夠硬

18歲少女遇「加油站氣爆」全身40％燒傷！6年後近照曝...好驚人

她深蹲一半「屁股掉下來」！飛國外豐臀竟變形　崩潰再砸250萬

雲林彩券行老闆「背包裝營業款、彩券」放機車踏板！轉頭就被幹走

《藍調時光》李秉憲台版是周渝民！「三搭張鈞甯」主創含金量超高

去年國旅2.2億旅次「住宿僅26%」　觀光署長：輕旅行成主流

快訊／宏國籃球隊申請加入PLG　聯盟聲明回應：非常歡迎

日男藏市價1800萬大麻來台闖關露餡　咬出藏鏡人判5年4月

山豬公主來了！兄弟啦啦隊再迎韓援　朴善珠、金渡兒甜美加盟助陣

上引水產出包！「南方本鮪」檢出甲基汞超標

否認Labubu割韭菜　泡泡瑪特創辦人：希望成為百年IP

【好療癒❤】寶寶奶醉喝到飄～

大陸熱門新聞

3歲童18樓墜下奇蹟生還　一票人驚：祖宗夠硬

內蒙古6大學生參觀礦場　竟全部意外溺亡

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

陸6名大學生參學墜礦漿池溺亡 學生曝：類似泥石流，掉進去動不了

連續2年狂吃「1小吃」上癮！陸24歲女大生罹胃癌末期

女子吃「冰箱隔夜西瓜」致顱內感染

行動電源自燃！羅馬仕員工：數月沒見到老闆

全紅嬋歸隊訓練了！粉絲喊：全運會見

2男搶檳榔下秒摔車　老闆娘傻眼

陸網紅辛巴明星商品衛生棉驗出超毒致癌物 曾驕傲稱：有千萬用戶

DeepSeek跌落神壇　下載量暴跌七成

紅姐同行？男子假扮女性在澳門「賣淫」被抓

解放軍殲-35隱形戰機疑入列 高清「飛鯊」塗裝似「刻意」曝光

更多熱門

相關新聞

趙少康爆關稅32％自家人也不買單　綠黨團：請這些唱衰政客適可而止

趙少康爆關稅32％自家人也不買單　綠黨團：請這些唱衰政客適可而止

中廣前董事長趙少康日前指稱美國8月起對台灣關稅稅率將提升為32％，但隨即被各方打臉，指消息來源是國外某律師事務所網站的舊資料，美國在台協會（AIT）也公開澄清談判仍在進行中。藍委賴士葆也不買單，他認為20%的可能性蠻高的。對此，綠委吳思瑤今（22日）表示，關稅還在談判，請這些唱衰政客適可而止。

不給0關稅就怒！胡采蘋：打台海戰爭「賓士也不會挺台」

不給0關稅就怒！胡采蘋：打台海戰爭「賓士也不會挺台」

債務談判破局！他撂人狂毆　7惡煞被逮

債務談判破局！他撂人狂毆　7惡煞被逮

美財長證實「輝達H20解禁」是談判籌碼

美財長證實「輝達H20解禁」是談判籌碼

瑞典軍官徵召年齡　擬上修至70歲

瑞典軍官徵召年齡　擬上修至70歲

關鍵字：

中美貿易瑞典談判

讀者迴響

熱門新聞

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

雙颱夾殺台灣　直接侵襲機率曝

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

竹節草生成！雙颱路徑交錯對台影響時程曝

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

日本關稅15％　郭正亮大膽預言台灣最後結果

蘭嶼「情人洞」潛水變永別　老婆被螺旋槳擊中亡

即／彭振聲喪妻出庭崩潰：我家破人亡！法官休庭10分鐘

百萬網紅：7月26日會去投票

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

更多

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面