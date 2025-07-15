超前部署！　瑞典軍官徵召年齡「擬上修至70歲」

▲駐紮拉脫維亞（Latvia）的瑞典北約士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

瑞典政府委任的調查小組建議，把退役軍官可被徵召返回現役的年齡上限，從47歲大幅提升至70歲，作為面臨日益惡化的安全環境之際，強化國防的部分行動。國防部長楊森（Pal Jonson）也於14日宣布，該國正考慮徵召70歲資深軍官服役。

調查報告指出，「瑞典武裝部隊對軍官的需求，足以證明延長軍事服役期限是合理的。這應該適用於所有曾擔任職業軍官或預備役軍官的人員。」該提案將送交研議，希望明年初可向國會提交，如果這項變革獲得批准，在必要時刻，70歲以下退役軍官，都可能被召回軍中服務。

國防部長楊森在記者會上表示，瑞典擁有約1050萬人口，但正面臨嚴峻時刻，「我們正對軍事防禦進行非常重大的投資，大部分重點都放在加強物資供應上。但我們也將必須繼續努力，強化武裝部隊的人員供應。」

他指出，瑞典目前的優先要務包括擴大軍隊、防空系統與彈藥庫存的規模和能力。還需要確保在危機發生時刻，能夠召集足夠的軍事人員。

冷戰結束後，瑞典大幅削減國防開支，把軍事力量集中在國際維和任務。但隨著俄羅斯2014年併吞克里米亞、2022年入侵烏克蘭，該國重新審視安全戰略，2017年恢復義務役制度，2024年正式加入北約。2020年起，瑞典已將國防預算增至2倍，達到GDP的2.4%，並計畫2032年前提升至3.5%。