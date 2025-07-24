時代力量籲726投下同意罷免票　「是台灣民主重新出發的起點」

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免倒數，針對本週六（26）日即將進行的立委與市長罷免案，時代力量昨（23）日發表聲明，呼籲民眾投下同意票，讓台灣的民主重新出發。時代力量指出，今年一月，全台各地罷免連署如野火般展開時，時力便表明立場，對於直接民主的堅持與追求，從創黨至今從未改變。面對不適任、不負責的民意代表，時力與人民站在一起，支持罷免。

時代力量強調，罷免是憲政僵局中的唯一解方。過去一年多來，國會亂象層出不窮，朝野對立激化，法案粗暴通過。當行政、立法兩權無法透過體制內機制解決紛爭，公民行使罷免權，就是用憲法給予的權利、用直接民主的方式，介入解決憲政僵局。

時代力量表示，罷免是公民用憲法寫下的筆，為台灣的民主重新擘劃藍圖。在行政立法衝突不斷、在野黨無誘因倒閣、執政黨無權解散國會的情況下，罷免是唯一能處理國會失常、失序、失控的憲政制度。

時代力量指出，公民運動，不是任何一人下令、任何一黨動員就能操控的。對於外界質疑罷免是否為民進黨的政治報復，此種說法忽略了罷免連署的難度。該黨指出，這130萬人連署是真實的，是全國性公投門檻的四倍，這樣的政治運動遠超過任何單一政黨的動員能力，並且中國國民黨最清楚此事，所以他們才會偽造連署名單。

時代力量表示，這場運動的總召，就是黃國昌與傅崐萁，這對「利益與情緒交織、策略與仇恨並行的組合」使得國會改革突變為違憲擴權法案，最終引發十萬人上街抗議，也促使罷免行動的興起。時力強調，這些爭議修法不僅葬送了權力分立的憲政基礎，也讓國會失控。

時代力量強調，這場罷免運動不為任何黨派，而是為了告訴政治人物：權力始終來自人民，人民當然也可以收回。這場罷免行動是台灣民主正常化的催化劑，證明了人民能持續問責，發聲、制衡、淘汰。

時代力量表示，理解部分支持者對民進黨的長期失望，時代力量也曾在八年的完全執政期間，反對過民進黨的傲慢。然而，面對藍白聯手破壞國會制度，時代力量認為此刻他們更不能選擇沉默，因為台灣的民主，不該成為「誰比較爛」的比拚。時力永遠站在制度、站在改革、站在人民的這一邊。

時代力量指出，罷免不是終點，而是台灣民主重新出發的起點。必須打造一個理性對話、堅守主權、推動改革的國會，才能回應人民期待。支持廢除監察院、推動憲改、落實合憲國會調查權，推動財政收支劃分等改革是其主張，前提是擁有一個尊重少數、遵循程序、不濫權的國會。時代力量強調，民主的價值不僅存在於口號，更體現在行動中。無論支持誰、認同什麼立場，並呼籲7月26日，出門投下同意票，一起用手中的同意票，讓台灣的民主，重新出發。