　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中人妻出軌駕訓班教練　綠帽夫聽見錄音「Ｏ到爽」崩潰求償50萬

▲▼車震,情侶。（圖／CFP）

▲人妻車震駕訓班教練，讓丈夫心碎一地。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名人妻2023年到駕訓班學開車，竟與已婚教練擦出愛火，一起上汽車旅館。事後，丈夫察覺妻子行為有異，調閱行車紀錄器，才赫然發現妻子與教練鹹濕對話，還在車上親熱，氣得他怒告小王，要求教練及駕訓班連帶賠償50萬元。地院審理後，認定2人確實有不正當交往，但與執行職務無關，因此判小王須賠償15萬元，駕訓班免賠。

根據判決書，人夫控訴，他與妻子婚後育有二子，一家人原本生活美滿，但自從妻子2023年初去上駕訓班後，行為逐漸異常，不僅頻繁晚歸、使用手機，而且傳訊時還會避開他，甚至多次外出不願透露行蹤。他內心起疑，同年4月15日檢視愛車的行車紀錄器，竟意外發現妻子與蔡姓教練一同開車出遊，還在車上有親密互動。

行車紀錄器錄音顯示，2人言談親密，還多次談及行車紀錄器錄音功能、ETAG紀錄、座椅調整痕跡，例如蔡姓小王曾多次詢問「行車紀錄器會不會錄音？」、「以前有人開車載你牽你的手嗎？」、「那我就繼續牽，如果以前有人這樣就不行。」

2人不僅在車內親吻、擁抱等行為，蔡姓小王還進一步提及「你今天晚上要來我那裡過夜」，甚至用棒球術語暗示性行為，像是小王曾多次詢問：「你比較喜歡完全打擊還是背靠背？」、「你知道什麼是犧牲短打嗎？犧牲短打的意思就是...去旁邊自己來」、「幸虧我很會盜壘，盜死你」、「你不想跟我成立棒球隊哦？那明天要一起幹到爽哦。」

此外，法官勘驗社群軟體對話紀錄，發現人妻曾向閨蜜詢問「他（蔡姓教練）到底對他老婆有沒有感情呀？如果有怎麼有辦發跟我發生...」，閨蜜則回覆「他（蔡姓教練）不願意把家庭拆分，畢竟得來不易，但對妳有感情。」

由於人夫提出證據資料已達優勢程度，儘管蔡姓小王抗辯，不斷強調不知人妻已婚，也絕無發生性關係，但均無法提出反證。最終，法官認定蔡姓小王行為已逾越一般男女正常交往之分際，足以破壞原告婚姻之圓滿幸福，造成原告精神痛苦、向身心科求診，情節堪認重大，因此判賠15萬元。

至於人夫控訴駕訓班疏於管理、監督應負連帶賠償責任，法官認為蔡姓教練行為地點並非在駕訓班，也並非是在執行職務期間，屬於其私人行為，因此判決駕訓班免賠。全案仍可上訴。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
411 1 8829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Joeman激瘦32公斤「賣肉露腹肌」網全看傻
台電員工搶救6天不治！家屬忍痛放棄急救　簽器捐遺愛人間
童子賢首度表態「支持罷免傅崐萁」：改變花蓮的時候到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中人妻出軌駕訓班教練　綠帽夫聽見錄音「Ｏ到爽」崩潰求償50萬

快訊／新莊計程車轉彎遭「灑水車攔腰猛撞」　1男無呼吸心跳、3傷

台電員工搶救6天不治！家屬忍痛放棄急救　簽器捐遺愛人間

快訊／台南奧迪疑自撞車頭全毀！駕駛受困無呼吸心跳　送醫後不治

柯文哲有逃亡串滅證之虞再延押2月　法官「4個字」曝交保時機

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人　正宮理智線斷了

快訊／蘇花緊急搶通「單線雙向」　公路局：避免進入山區道路

前立委貼文台南放假不救災　市府怒告：公務員帶傷上陣不容抹黑

快訊／蘇花公路落石砸車釀2傷　再爆坍方「雙向阻斷」成停車場

丹娜絲重創雲嘉南　2企業捐300萬幫助「更馨生受災戶」

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【造勢飆國罵】林國成罵賴清德「X你娘」！ 認情緒失控「道歉了」

【少康仙？】搶先川普公布關稅稅率！ 趙少康：得到的消息是32%

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

台中人妻出軌駕訓班教練　綠帽夫聽見錄音「Ｏ到爽」崩潰求償50萬

快訊／新莊計程車轉彎遭「灑水車攔腰猛撞」　1男無呼吸心跳、3傷

台電員工搶救6天不治！家屬忍痛放棄急救　簽器捐遺愛人間

快訊／台南奧迪疑自撞車頭全毀！駕駛受困無呼吸心跳　送醫後不治

柯文哲有逃亡串滅證之虞再延押2月　法官「4個字」曝交保時機

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人　正宮理智線斷了

快訊／蘇花緊急搶通「單線雙向」　公路局：避免進入山區道路

前立委貼文台南放假不救災　市府怒告：公務員帶傷上陣不容抹黑

快訊／蘇花公路落石砸車釀2傷　再爆坍方「雙向阻斷」成停車場

丹娜絲重創雲嘉南　2企業捐300萬幫助「更馨生受災戶」

趙少康爆台灣關稅32%是假？　謝金河揭1關鍵：還躺在川普辦公桌上

快訊／「台灣蝶王」王冠閎100蝶繳52秒35　壓線晉級世大運決賽

少吃飯、糖能餓死癌細胞？醫曝研究：反而會加速轉移到肺

機場免稅店竟比較貴？ 旅日達人公開合力他命各處售價

台中人妻出軌駕訓班教練　綠帽夫聽見錄音「Ｏ到爽」崩潰求償50萬

快訊／新莊計程車轉彎遭「灑水車攔腰猛撞」　1男無呼吸心跳、3傷

一周可能2颱風　「范斯高」若生成將彎過台灣！最新路徑出爐

AIT點名設在屏東的「太空港」是什麼？　國科會也在評估

快訊／布農女戰士金怡君世大運奪銀　跆拳道本屆第6面獎牌入袋

25國發表聯合聲明：加薩戰爭「必須立即結束」

【夢幻對決！】郭泓志拿「龍仔球棒」對王建民開轟

社會熱門新聞

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

黑幫逼男男吃屎、69！女同夥「瑄瑄」曝光

柯文哲再延押2月　法官「4個字」曝交保時機

新光新公主「父親欄填吳火獅」等40年　吳家拒驗DNA仍敗訴3原因

台電員工搶救6天不治！家屬放棄急救簽器捐

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

台南奧迪車禍　駕駛受困亡

偷拍4名女老師私密畫面散佈　男大生與母判賠100萬

即／柯文哲、應曉薇再延押　沈慶京「現金1.8億」可交保

新莊灑水車撞小黃　1男無呼吸心跳、3傷

爭產！　新光吳火獅私生女討百億

彰化25歲工人遭鋼樑重壓慘死　家屬認屍淚崩

更多熱門

相關新聞

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

桃園地方法院近日審理一起侵害配偶權案件，一名女子阿美（化名）控告其任職教師的老公阿勳（化名）與同校兩位女老師（小婷、小婉）有多次不正當交往、性暗示對話，侵害她的配偶身份法益。

看Coldplay偷情　女HR恐被逐出4500億豪門

看Coldplay偷情　女HR恐被逐出4500億豪門

女房仲偷吃新婚上司！變態對話全被挖出

女房仲偷吃新婚上司！變態對話全被挖出

Coldplay演唱會抓姦　科技公司CEO「人生轉捩點」請辭下台

Coldplay演唱會抓姦　科技公司CEO「人生轉捩點」請辭下台

母同居小王　2子女助攻父求償百萬

母同居小王　2子女助攻父求償百萬

關鍵字：

出軌婚外情

讀者迴響

熱門新聞

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

一周可能2颱風　彎過台灣最新路徑曝

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

黑幫逼男男吃屎、69！女同夥「瑄瑄」曝光

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！

Joeman激瘦32公斤「罕露腹肌」網全看傻

女兒PO「烤焦貝果」害母遭解雇：讓妳留案底

鄧紫棋親證實「台灣演唱會」消息

網紅Ray遭揭3年來「放任狗四處攻擊」

柯文哲再延押2月　法官「4個字」曝交保時機

新光新公主「父親欄填吳火獅」等40年　吳家拒驗DNA仍敗訴3原因

362萬人領錢！首批退稅585億　下周四入帳

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面