台中人妻出軌駕訓班教練　綠帽夫聽見錄音「Ｏ到爽」崩潰求償50萬

▲人妻車震駕訓班教練，讓丈夫心碎一地。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名人妻2023年到駕訓班學開車，竟與已婚教練擦出愛火，一起上汽車旅館。事後，丈夫察覺妻子行為有異，調閱行車紀錄器，才赫然發現妻子與教練鹹濕對話，還在車上親熱，氣得他怒告小王，要求教練及駕訓班連帶賠償50萬元。地院審理後，認定2人確實有不正當交往，但與執行職務無關，因此判小王須賠償15萬元，駕訓班免賠。

根據判決書，人夫控訴，他與妻子婚後育有二子，一家人原本生活美滿，但自從妻子2023年初去上駕訓班後，行為逐漸異常，不僅頻繁晚歸、使用手機，而且傳訊時還會避開他，甚至多次外出不願透露行蹤。他內心起疑，同年4月15日檢視愛車的行車紀錄器，竟意外發現妻子與蔡姓教練一同開車出遊，還在車上有親密互動。

行車紀錄器錄音顯示，2人言談親密，還多次談及行車紀錄器錄音功能、ETAG紀錄、座椅調整痕跡，例如蔡姓小王曾多次詢問「行車紀錄器會不會錄音？」、「以前有人開車載你牽你的手嗎？」、「那我就繼續牽，如果以前有人這樣就不行。」

2人不僅在車內親吻、擁抱等行為，蔡姓小王還進一步提及「你今天晚上要來我那裡過夜」，甚至用棒球術語暗示性行為，像是小王曾多次詢問：「你比較喜歡完全打擊還是背靠背？」、「你知道什麼是犧牲短打嗎？犧牲短打的意思就是...去旁邊自己來」、「幸虧我很會盜壘，盜死你」、「你不想跟我成立棒球隊哦？那明天要一起幹到爽哦。」

此外，法官勘驗社群軟體對話紀錄，發現人妻曾向閨蜜詢問「他（蔡姓教練）到底對他老婆有沒有感情呀？如果有怎麼有辦發跟我發生...」，閨蜜則回覆「他（蔡姓教練）不願意把家庭拆分，畢竟得來不易，但對妳有感情。」

由於人夫提出證據資料已達優勢程度，儘管蔡姓小王抗辯，不斷強調不知人妻已婚，也絕無發生性關係，但均無法提出反證。最終，法官認定蔡姓小王行為已逾越一般男女正常交往之分際，足以破壞原告婚姻之圓滿幸福，造成原告精神痛苦、向身心科求診，情節堪認重大，因此判賠15萬元。

至於人夫控訴駕訓班疏於管理、監督應負連帶賠償責任，法官認為蔡姓教練行為地點並非在駕訓班，也並非是在執行職務期間，屬於其私人行為，因此判決駕訓班免賠。全案仍可上訴。