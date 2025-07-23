報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館相驗

▲汐止夫妻雙亡，長子前往板殯相驗。（圖／記者陳以昇攝）

記者張君豪、陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市汐止區康寧街一處民宅昨(22日)下午傳出夫妻雙屍案，警方初步調查，死者葉男(73歲)因上班時間不見人影，同事聯繫不上擔心可能出事，因此報警並前往葉家查看，未料警方破門後赫見葉男已與妻子黃女(68歲)雙雙死亡。今(23日)下午葉男長子在警方陪同下前往板殯相驗，神情哀戚凝重，過程中一言不發。

據了解，葉男曾於今年1月前往派出所報案，表示去年11月間透過臉書連結上投資廣告，多次匯款、與車手面交，遭詐騙多達250萬元。警方獲報後立即展開調查，雖然逮捕取款車手及人頭帳戶提供者，並將人移送法辦，但遭詐的錢仍追不回來。

事隔約半年，未料葉男竟會與妻子攜手走上絕路。死者兒子初步向警方表示，最近與父母聯繫時都沒有發現異狀，2人沒有反映有任何金錢上的問題，狀況都相當正常、也無病史，不解為何父母會突然選擇走上絕路。

今下午葉男長子會同警方前往板殯認屍、相驗父母遺體，過程神情十分凝重、眉頭緊鎖，面對媒體提問是否與詐騙有關，他則一言不發、未多作回應。

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