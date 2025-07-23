現炒店土狗咬騎士「大腿留4個洞」　飼主瞎扯：咬人是牠的自由

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區20歲張姓男子5月下旬時，騎機車行經振福路一家現炒店，遭店家飼養的台灣土狗狂追，大腿被咬得皮開肉綻，他找40歲鄭姓飼主理論，對方竟回「如果知道牠要咬，為何不走別條路」，「牠要怎樣咬人是牠的自由」，鄭男原本答應和解後來卻缺席。張男日前騎經該地發現土狗還是沒沒綁繩，氣到PO文提醒其他民眾，並且報警提告。

▲▼台灣土狗追咬路人，皮開肉綻，飼主竟強辯「是牠自由」。（圖／（threads）zjtssmu_授權）

張男今年5月22日晚間10點，騎車經過現炒店門口，遭1條已飼養10多年的未繫繩土狗咬傷，他找上鄭男理論，沒想到鄭男竟說「知道牠要咬，為何不走別條路」，還嗆「牠要怎樣咬人也是牠的自由」，並要鄭男「不要挑釁牠」，張男火大決定要報警，鄭又改口說「我有錢，我賠你啊」。

2人後來找調解委員會協調賠償事宜，結果鄭男又缺席，張男氣憤不已，更離譜的是，張前幾天又騎經該地，發現土狗還是沒綁繩，還是任意走動，他嚇怕了，而且聽說也有很多人被追咬過，但飼主一直都不處理，決定將5月份影片PO上網，讓大家評評理。

太平分局表示，民眾如有飼養貓犬等動物，應善盡管理之責任，如有未盡管束義務之過失行為，致他人遭攻擊而受傷，仍應負過失傷害之責。

▲台灣土狗追咬路人，皮開肉綻。（圖／民眾提供）