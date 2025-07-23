李珠珢被爆熱戀韓籍球員「貼臉環抱照」瘋傳！IG粉絲變化曝

▲李珠珢。（圖／翻攝自Instagram／0724.32）

記者施怡妏／綜合報導

李珠珢（이주은）被爆和韓職「Kiwoom英雄隊」的外野手朴洙鍾（박수종）交往，甜蜜合照在網路上瘋傳，目前雙方尚未做出回應，消息讓大批粉絲心碎，出現脫粉潮，李珠珢日前還在生日會對男粉露出嫌棄表情。不過，資深媒體人黃揚明表示，李珠珢的IG粉絲不僅沒掉粉，不到100天的時間，又增加10萬粉絲。

資深媒體人黃揚明在FB發文，李珠珢的戀情曝光後，聽到很多粉絲心碎脫粉，但她觀察李珠珢的IG粉絲變化，今（23）日粉絲人數突破130萬，「她破120萬是在今年4月中旬，所以短短不到100天，又增加了10萬粉絲。」

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貼文曝光，網友對於戀情表示祝福，希望李珠珢的表現不會受到影響，「正常交男友完全沒什麼，只要有好歸宿都祝福」、「交男朋友是難免啦，只是希望他交個成績好點的，才不會被牽拖說影響男友表現」、「就說越黑越紅，越黑就越關注她，然後入粉的人就繼續增加」。

也有網友表示，「說真的，她沒男朋友我也不會相信」、「每個啦啦隊條件都很棒，怎麼可能都維持單身，她們也是正常人」、「這麼漂亮的女孩子，有對象很正常啊」。

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▲李珠珢環抱朴洙鍾人生四格瘋傳韓網。（圖／翻攝自Instagram）

早在2024年，李珠珢便曾與起亞虎年輕球星金倒永（김도영）爆出緋聞，當時有網友在論壇宣稱目擊兩人私下約會，引起粉絲關注。不過事後雙方未有任何實質互動的證據，李珠珢更親自否認戀情，最終被韓媒定調為「虛假謠言告終」。如今她再度因與另一位球員傳出戀情，再度掀起話題。

而這次與朴洙鍾的親暱合照曝光，也讓不少粉絲再度關注她的感情動向，富邦悍將球團方面則是低調回應，「對網路傳聞及揣測，公司不予評論。」