8/23公投在即　里港警全力會勘103處投開票所

▲里港警分局長溫基興率員會勘投開票所。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為確保8月23日全國性公民投票順利進行，里港警分局長温基興親自率隊深入六鄉103處投開票所會勘，逐一檢查滅火器與照明設備等設施，確保選務安全無虞。分局也規劃警力與協勤人力部署，展現守護民主安全的高度重視與責任。

114年全國性公民投票於114年8月23日舉行，里港分局長温基興除指示所轄各分駐、派出所所長務必期前親自完成各投開票所會勘工作，並率同保安組長謝忠銘及轄區所長，會同各鄉公所村長共同會勘各投開票所，針對各投開票所內的滅火器、照明設備逐一檢視，確保各投開票所安全無虞。

里港警保安組長謝忠銘說明，114年全國性公民投票，里港警分局轄內分別有里港鄉、九如鄉、高樹鄉、鹽埔鄉、三地門鄉及霧台鄉等六鄉，共計103處投開票所，其中重要投開票所6處、次要投開票所13處及84處一般投開票所。公投當日由分局所屬各員前往擔任投開票所警衛人員，並有協勤民力共同協助本次任務。

里港警分局長温基興表示，投票當日各投開票所警衛人員均會明確標示制止線，如30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，依公民投票法定有刑責，將於投票前由各單位員警利用勤區查察、備勤等各項勤務時機加強宣導，避免轄區民眾於投票當日不慎觸法。另有鑑於公投當日任務時段冗長，感恩拜託同114年全國性公民投票即將舉行