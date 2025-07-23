警破「挖寶式」毒品交易　陳姓通緝犯埋包大麻煙油、LSD毒郵票

▲台南市警大隊查獲毒品交易案，現場起出大麻煙油、LSD毒品郵票與吸食器等證物。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

利用通訊軟體建立販毒群組，並將毒品埋藏於無監視公園、傳座標交易，宛如「挖寶」！台南市刑事警察大隊偵二隊接獲情資，鎖定35歲陳姓通緝犯為大麻供應商與藏毒運手，歷經長期跟監後，順利將其逮捕，並在其帶領下查獲埋藏毒品的「寶藏點」，當場起出大麻煙油、LSD毒郵票與吸食器，全案依毒品罪嫌送辦。

台南市刑大偵二隊近日接獲線報，有毒品集團透過通訊軟體設立販毒群組，開放不特定人士加入，群內張貼毒品種類與交易廣告，買家下單後再由成員前往無監視器地點埋藏毒品，並以座標通知買家自行前往挖取，規避查緝。

警方報請高雄地檢署指揮偵辦，掌握35歲陳姓通緝犯涉及販毒行為，且為台南地區大麻毒品供應者及埋包人。經專案小組蒐證完備後展開行動，順利於台南市某處公園將陳男查獲，並在其帶領下於草叢處挖出大麻煙油、LSD毒品郵票與吸食器等證物。

刑事警察大隊長李宏倫指出，警方打擊毒品絕不手軟，將持續清查類似利用通訊軟體進行毒品交易與「埋包」手法的犯罪模式，防堵毒品滲入校園與社區。也提醒民眾切勿貪圖一時快感或心存僥倖，販運、收受毒品一旦遭查獲，將面臨嚴厲刑責。

警方強調，將加強查緝毒品流通與分銷管道，還給市民一個安全無毒的生活環境。若民眾發現可疑情事，請踴躍向警方檢舉，共同維護清淨家園。