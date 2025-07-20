千人換妻雜交派對連嗨3天！英國小鎮變「性愛派對集散地」　居民崩潰

▲性愛,性虐,約炮,約砲,上床,情侶。（示意圖／CFP）



記者楊庭蒝／綜合報導

英國林肯郡的阿靈頓（Allington）原本只是人口不到千人的寧靜小鎮，近年卻搖身一變，成為知名的「性愛活動營地」。繼成人平台 OnlyFans 在此舉辦「OnlyFest」後，英國最大換妻派對「Swingathon」也於本週末再次回歸，吸引超過千名性愛同好湧入，夜夜傳出巨大呻吟聲，讓當地居民苦不堪言。

根據《紐約郵報》報導，Swingathon是英國規模最大的年度換妻性愛節，自2020年首度開辦後，每年聲勢越來越浩大。今年的活動為期三天，內容包含「極樂帳篷」、鋼管舞、泡泡派對、行動地牢，甚至還有像「肛塞賓果」這類重口味遊戲，吸引眾多追求另類性生活的男女參加。

但這場性解放派對對當地居民來說，卻是一場不折不扣的噩夢。阿靈頓僅有不到900名常住人口，且大多為退休長者與普通家庭。面對夜夜傳出的「震耳呻吟聲」，許多居民坦言根本無法入睡，更有人氣憤表示，「我們現在竟然被稱作英國的『換妻之都』，這可不是我們想要的名聲！」

據報導，一名不願具名的當地人受訪時說：「村子裡現在大家都在討論這件事，有些人覺得只要雙方自願就沒問題，但更多人認為這種活動根本就不該辦在我們這種地方。」

對於外界批評，主辦單位則強調，Swingathon並非淫靡的性愛狂歡，而是推動「性自由正常化」的包容性社群活動。負責人表示：「活動中沒有抽鑰匙換伴侶、猥褻音樂或好色份子，參與者通常都很有禮貌，也比一般夜店男女更注重安全性行為與定期檢查。」

他補充指出，團隊的宗旨是打造一個安全、尊重與多元共融的空間，讓參加者能自由探索另類性生活方式，同時對抗性羞辱與社會偏見。

據悉，這場性愛嘉年華門票約為250美元（約新台幣 8000 元），除了性愛活動外，還包括現場音樂、DJ 演出與各種性教育工作坊，場地亦標榜為「安全、私密又多元的慶典空間」。