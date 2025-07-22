陸5歲童脖子長肉疙瘩　就醫竟確診「癌症晚期」

▲5歲童脖子長一顆肉疙瘩，就醫確診癌症晚期。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸浙江大學兒童醫院近日收治了一名5歲男童小樂（化名），原以為只是單純的發燒與食慾不振，結果經檢查竟確診為第四期神經母細胞瘤，癌細胞已擴散至淋巴與骨骼。醫師提醒，若孩子出現淋巴結異常與持續性病徵，家長務必提高警覺，及早就醫排查。

綜合陸媒報導，小樂的母親回憶，大約一個月前在為孩子洗澡時，發現孩子的脖子上突然出現一顆小疙瘩，乍看之下不像是蚊蟲叮咬或撞傷留下的腫包，而是形狀規則、無明顯壓痛的淋巴結腫大。當時並未引起太多警覺，但後續小樂陸續出現低燒、食慾減退及關節疼痛等症狀，狀況愈發異常。

▼5歲童脖子長一顆肉疙瘩，就醫確診癌症晚期。（圖／翻攝微博）



家人將小樂送至浙大兒童醫院求診，經由醫師進行身體檢查、超音波與淋巴穿刺活檢等一連串檢查後，最終確診為第四期神經母細胞瘤。醫師指出，癌細胞已轉移至頸部淋巴與骨骼，屬於進展快速且具侵略性的惡性腫瘤，治療難度相當高，病情相當危急。

醫師特別提醒家長，若發現孩子出現生長快速、體積偏大、質地堅硬、無壓痛、活動度差的淋巴結，甚至呈現成串或融合成團的狀態，應高度警惕。尤其當伴隨持續低燒、關節疼痛、食慾不振與體重明顯減輕等症狀時，極有可能是重大疾病徵兆，應立即至專科醫院進行詳細檢查。